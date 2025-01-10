Суд вынес приговор мужчине за попытку поджога релейных шкафов в Севастополе

Россиянин получил 11 лет за попытку поджога релейных шкафов по заданию СБУ в Севастополе

Tекст: Вера Басилая

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам заключения за попытку совершения поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе. Его действия были пресечены сотрудниками безопасности, когда он прибыл на место преступления с зажигательной смесью, передает ТАСС.

Суд установил, что в сентябре 2023 года Горпинченко через электронную почту выразил желание сотрудничать с Службой безопасности Украины, после чего получил задание совершить поджог. Он наблюдал, фотографировал и снимал участки железной дороги, отправляя материалы на Украину.

Обвинения против Горпинченко включают покушение на теракт и сотрудничество с иностранным государством. Суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее ФСБ предотвратила попытку теракта на железнодорожных путях в Севастополе, где 29-летний местный житель планировал поджог оборудования по заданию украинских спецслужб.

До этого в Ростове-на-Дону задержали троих подростков за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Суд ранее приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

