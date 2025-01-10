Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.2 комментария
Суд вынес приговор мужчине за попытку поджога релейных шкафов в Севастополе
Россиянин получил 11 лет за попытку поджога релейных шкафов по заданию СБУ в Севастополе
Россиянин Константин Горпинченко приговорен к 11 годам заключения за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в суде.
Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам заключения за попытку совершения поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе. Его действия были пресечены сотрудниками безопасности, когда он прибыл на место преступления с зажигательной смесью, передает ТАСС.
Суд установил, что в сентябре 2023 года Горпинченко через электронную почту выразил желание сотрудничать с Службой безопасности Украины, после чего получил задание совершить поджог. Он наблюдал, фотографировал и снимал участки железной дороги, отправляя материалы на Украину.
Обвинения против Горпинченко включают покушение на теракт и сотрудничество с иностранным государством. Суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее ФСБ предотвратила попытку теракта на железнодорожных путях в Севастополе, где 29-летний местный житель планировал поджог оборудования по заданию украинских спецслужб.
До этого в Ростове-на-Дону задержали троих подростков за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Суд ранее приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.