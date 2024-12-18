Подростки задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону

Tекст: Валерия Городецкая

Поджог произошел вечером 14 декабря на четвертом пути станции Ростов-Товарный, передает РИА «Новости».

В ходе следственных действий силовики установили причастность к преступлению троих несовершеннолетних. Они задержаны и допрошены. На допросе подростки признали вину и рассказали об обстоятельствах инцидента. В настоящее время следователь организует комплекс мероприятий для выяснения всех деталей происшествия и причин поджога.

Следствие также назначило проведение ряда экспертиз, чтобы установить технические и другие характеристики, связанные с поджогом и его последствиями.

Ранее полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, который получал инструкции от куратора через мессенджер. Кроме того, сообщалось, что в Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.