Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Подростки задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону трое подростков задержаны за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Поджог произошел вечером 14 декабря на четвертом пути станции Ростов-Товарный, передает РИА «Новости».
В ходе следственных действий силовики установили причастность к преступлению троих несовершеннолетних. Они задержаны и допрошены. На допросе подростки признали вину и рассказали об обстоятельствах инцидента. В настоящее время следователь организует комплекс мероприятий для выяснения всех деталей происшествия и причин поджога.
Следствие также назначило проведение ряда экспертиз, чтобы установить технические и другие характеристики, связанные с поджогом и его последствиями.
Ранее полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, который получал инструкции от куратора через мессенджер. Кроме того, сообщалось, что в Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.