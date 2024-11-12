Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Задержан готовивший диверсию на заводе Петербурга молодой человек
В Петербурге задержан 20-летний диверсант, планировавший поджог авиатехники на заводе
В Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.
В Санкт-Петербурге задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога авиационной техники на заводе военно-промышленного комплекса, сообщает РИА «Новости». По данным силовых структур, молодой человек получил указания от украинских кураторов и пытался привлечь двух местных жителей к выполнению диверсии.
Собеседник агентства уточнил, что задержанный ранее работал курьером в одном из магазинов. В поисках легкого заработка он сам инициировал связь с украинскими спецслужбами, предложив свои услуги для совершения диверсий на объектах ВПК России за денежное вознаграждение. В итоге ему было поручено поджечь авиационную технику.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о диверсии и склонении к диверсии (ч. 2 ст. 281 и ч. 281.1 УК РФ). В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств и возможных соучастников преступления.
Ранее в Петербурге на Кингисеппском шоссе неизвестные в масках разгромили цех по производству вертолетных деталей, забрав у рабочих мобильные телефоны.
До этого Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета. Ученики седьмого класса проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение, сообщали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и правительство региона.