Названа причина поджога вертолета школьниками на Ямале

Неизвестные пообещали школьникам на Ямале денежное вознаграждение за поджог вертолета

Tекст: Антон Антонов

Состоялось заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Однако глава региона начал заседание «с вопроса вне повестки», сообщается в Telegram правительства ЯНАО.

«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение», – заявил Артюхов.

По его словам, школьниками «управляли извне», а в результате «их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Он заявил, что «ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни». Однако, как указал глава региона, «такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям».

Артюхов подчеркнул, что из-за случившегося возникли «вопросы по безопасности ключевых транспортных объектов». Он выразил уверенность, что с «собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти».

Как указал Артюхов, если на территорию аэропорта удалось проникнуть детям, «то что говорить о подготовленных взрослых». Он признал, что «несмотря на усилия, которые все предпринимают», остаются «слабые места».

Артюхов велел провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены должны стать постоянной частью образовательного процесса.

Напомним, вертолет принадлежал авиакомпании Utair, ущерб составил около 300 млн рублей. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что сами подростки получили ожоги лица и рук.