Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Авиаинструктор и студент погибли при столкновении двух вертолетов в США
Два гражданских вертолета столкнулись в воздухе рядом с муниципальным аэропортом в американском штате Орегон, в результате чего погибли три человека.
Инцидент произошел в четверг днем. Столкнулись вертолеты Robinson R22 и Airbus H125. Они упали в поле недалеко от муниципального аэропорта Макминнвилл, пишет Fox News.
В офисе шерифа округа Ямхилл подтвердили гибель всех находившихся на борту. В вертолете Robinson находились 22-летняя инструктор Мэдди Аасбо и студент из Великобритании, имя которого пока не называется. Единственным пилотом Airbus оказался 38-летний Тайлер Делэйн Стердевант.
По словам представителя департамента транспорта Орегона Минди Маккартт, из-за падения обломков спасатели перекрыли местное шоссе и прилегающие дороги. Менеджер аэропорта Джон Паскелл отметил, что авиакатастрофа не повлияла на работу воздушной гавани.
Расследованием причин столкновения занимаются Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США.
Ранее в пятницу пресс-служба офиса шерифа округа Ямхилл сообщила о гибели трех человек при столкновении двух вертолетов в воздухе в американском штате Орегон.