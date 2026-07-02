Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Девочка утонула в озере в Брянске
В озере Орлик-3 в Бежицком районе Брянска утонула десятилетняя девочка, сообщили главк МЧС по Брянской области и региональное ГСУ СК.
«Трагедия на озере в Бежицком районе Брянска. В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели ребенка 2015 года рождения на озере «Орлик-3» в Бежицком районе», – сообщает главк МЧС по региону в «Максе».
На место направили пожарных СПСЧ Брянска, сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и причин произошедшего, отметили спасатели.
«Двое местных жителей со своими малолетними детьми отдыхали на берегу пруда «Орлик-3» в Бежицком районе города Брянска. Одна из малолетних девочек ныряла с покрышек, расположенных на берегу водоема, в воду и в какой-то момент времени не вынырнула», - сообщает ГСУ СК по региону в «Максе».
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В прокуратуре сообщили, что ведомство «контролирует установление обстоятельств гибели ребенка на воде». Ведомство сообщило, что даст оценку исполнению законодательства о безопасности граждан на водных объектах и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из воды извлекли тела двух подростков, утонувших в озере Новое в Унече Брянской области. Спасатели спустя несколько месяцев извлекли из реки Десна в Брянске тело второго мальчика, утонувшего зимой. В Брянске из воды подняли тело ребенка, который провалился под лед в январе.