Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Кулеба попросил инструкций на случай баллистического удара
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны предоставить гражданам четкие и своевременные инструкции о действиях при угрозе ракетных атак.
Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обратился к руководству страны с просьбой разработать официальные рекомендации для населения на случай баллистических ударов, передает РИА «Новости». По его мнению, гражданам необходимо заранее знать, как действовать при возникновении опасности.
«Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации. Он скажет условно, дорогие граждане… если вы в семь часов вечера прочитали… что мы видим признаки подготовки баллистического удара, то рекомендуем вам уже к восьми вечера пойти… в укрытие», – заявил экс-министр. Он подчеркнул бессмысленность попыток спрятаться, если предупреждение поступает за несколько секунд до прилета.
Накануне украинские СМИ сообщали о неспособности ПВО страны перехватить баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ранее западная пресса писала об истощении запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot у Киева. Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские военные не сбили ни одной баллистической ракеты.
Несколькими днями ранее власти страны перестали публиковать данные о количестве запущенных по объектам ВСУ снарядов.
Весной Дмитрий Кулеба призывал киевлян временно покинуть столицу ради сохранения психического здоровья.