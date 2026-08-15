Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
The Guardian: Страны НАТО провалились в военной поддержке Украины
The Guardian: НАТО не смогла обеспечить Украину ракетами для Patriot
Североатлантический альянс не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов Patriot и доработку систем SAMP-T для нужд Киева, сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что альянс не вложил достаточных средств в расширение выпуска комплексов Patriot, в итоге страны НАТО потерпели серьезную неудачу в вопросах оборонного планирования для Украины, передает ТАСС.
Журналисты подчеркивают, что потребности украинской стороны в ракетах для этих систем в три-четыре раза превышают текущий мировой годовой объем их производства. Также критике подверглось отсутствие инвестиций в модернизацию комплексов SAMP-T.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов для нужд Киева.
Американские оборонные корпорации выступили против передачи украинской стороне лицензии на выпуск систем Patriot.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.
Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у ВСУ.