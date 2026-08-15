The Guardian: НАТО не смогла обеспечить Украину ракетами для Patriot

Tекст: Вера Басилая

Издание отмечает, что альянс не вложил достаточных средств в расширение выпуска комплексов Patriot, в итоге страны НАТО потерпели серьезную неудачу в вопросах оборонного планирования для Украины, передает ТАСС.

Журналисты подчеркивают, что потребности украинской стороны в ракетах для этих систем в три-четыре раза превышают текущий мировой годовой объем их производства. Также критике подверглось отсутствие инвестиций в модернизацию комплексов SAMP-T.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов для нужд Киева.

Американские оборонные корпорации выступили против передачи украинской стороне лицензии на выпуск систем Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у ВСУ.