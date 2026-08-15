Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Роскомнадзор подал в суд на экс-солистку «Фабрики» Савельеву
В Арбитражный суд Москвы поступил иск Федеральной службы по надзору в сфере связи к бывшей солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой.
Сумма требований к бывшей солистке популярной группы составляет 32 тыс. 100 рублей, передает ТАСС.
Подробности искового заявления остаются неизвестными. Суть претензий ведомства к исполнительнице пока не раскрывается.
Ранее Российское авторское общество подало иск к певице Люсе Чеботиной на сумму 160 тыс. рублей за исполнение чужих композиций.
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен признанного иноагентом рэпера Noize MC на платформе «Яндекс.Музыка».
Бутырский суд Москвы назначил рэперу Лигалайзу (иноагент) административный штраф в размере 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.