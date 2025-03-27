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Роскомнадзор заблокировал песни Noize MC на «Яндекс.Музыке»
Роскомнадзор ограничил доступ к песням Noize MC на «Яндекс.Музыке»
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен Noize MC (Иван Алексеев – признан иноагентом) на платформе «Яндекс.Музыка» за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым песням исполнителя Noize MC (признан иногентом) на платформе «Яндекс.Музыка», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что ограничение касается композиций, недавно появившихся в альбоме музыканта.
Noize MC, настоящее имя которого Иван Алексеев, был внесен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого его неоднократно штрафовали за нарушения закона об иноагентах. Ограничение доступа к его песням за распространение недостоверной общественно значимой информации стало еще одной мерой Роскомнадзора в отношении исполнителя.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта Ивана Алексеева, известного как Noize MC, на 45 тыс. рублей за публикации без указания его статуса иностранного агента.
До этого Noize MC пригрозили возбуждением дела за нарушение правил деятельности иноагента.