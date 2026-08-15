Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Челябинске мужчина погиб под колесами трамвая
Трамвай в Челябинске наехал на лежавшего на рельсах мужчину, пострадавший скончался, сообщили в Госавтоинспекции города.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 августа около 23.50 по местному времени возле дома № 384А на проспекте Победы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, водитель, мужчина 1961 года рождения, управляя трамваем, совершил наезд на пешехода, находившегося (лежавшего) на трамвайных путях», – пояснили в Госавтоинспекции.
Пострадавший скончался на месте.
Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа продолжают устанавливать точные обстоятельства трагедии.
В сентябре прошлого года в Челябинске водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов из-за съемки видеоблога.
В октябре в Туле два человека погибли в результате столкновения трамвая с маршрутками и легковым автомобилем.
Месяцем позже в Казани пассажирка скончалась от тяжелых травм после падения в салоне трамвая.