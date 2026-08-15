МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

Tекст: Вера Басилая

Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

«Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.