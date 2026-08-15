Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».
Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».
«Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.
Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.
Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.
Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.
В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.