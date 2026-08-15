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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

    15 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского

    Иранский дипломат Багаи обвинил США во лжи цитатой Достоевского

    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
    @ Foad Ashtari/SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сравнил американскую дипломатию на Ближнем Востоке с поведением героя романа «Братья Карамазовы», указав на патологическую склонность Вашингтона к обману.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи использовал слова старца Зосимы из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для критики американского внешнеполитического курса, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал на «крайнюю зависимость от лжи» в действиях Соединенных Штатов в отношении исламской республики и ближневосточного региона в целом.

    «Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США в отношении Ирана и региона из-за их крайней зависимости от «лжи»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим»», – написал представитель ведомства на своей странице в соцсети.

    В последнее время Вашингтон и Тегеран при содействии ближневосточных посредников пытаются согласовать условия нового соглашения для завершения противостояния.

    Ранее, 9 августа, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не в полную силу на фоне якобы ухудшающегося экономического положения исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Дональда Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

    Месяцем ранее исламская республика получила от международных посредников пакет предложений по деэскалации конфликта с Соединенными Штатами.

    В июне иранское дипломатическое ведомство анонсировало скорое завершение работы над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

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    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    @ U.S. Air Force/William R. Lewis

    Американские военные потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, что составляет около четверти всей имевшейся у США группировки этих аппаратов.

    До начала конфликта в распоряжении американских ВВС и Корпуса морской пехоты находилось около 185 Reaper. Таким образом, потери составили примерно 25% от общего количества военных аппаратов этого типа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с данными Пентагона. При этом данные не учитывают беспилотники, находящиеся в распоряжении американских разведывательных структур.

    MQ-9 Reaper используется американскими военными для разведки, наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. В зависимости от установленного оборудования, сенсоров и вооружения стоимость одного такого аппарата может составлять от 30 до 50 млн долларов. Поэтому совокупная стоимость потерянных машин оценивается более чем в 1,3 млрд долларов.

    Особенно интенсивно американские военные применяли Reaper в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Однако особенности конструкции беспилотника делают его уязвимым в условиях противодействия со стороны противника. Аппараты относительно медленные и часто работают на небольшой высоте, что облегчает их обнаружение и поражение средствами ПВО.

    При этом не все потерянные беспилотники были сбиты. По словам еще одного американского чиновника, часть Reaper могла потерпеть крушение после потери операторами связи с аппаратами. Точные масштабы таких потерь собеседник издания не уточнил.

    Сокращение группировки Reaper стало еще одной проблемой для американских вооруженных сил на фоне войны с Ираном. Потери беспилотников происходят одновременно с расходованием запасов другого вооружения. Ранее сообщалось, что конфликт уже привел к существенному сокращению американских запасов ряда ракет и боеприпасов.

    В мае американский генерал-лейтенант Дэвид Тейбор сообщил сенаторам, что количество оставшихся у ВВС Reaper сократилось примерно до 135 машин. Он тогда заявил, что обеспокоен масштабом потерь и что ВВС рассматривают варианты быстрого пополнения парка.

    При этом Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper и планирует заменить их более дешевыми вооруженными разведывательными беспилотниками, способными действовать группами. Однако восполнение нынешних потерь потребует времени.

    Американская администрация также добивается выделения дополнительных средств на восполнение запасов вооружений. Речь идет о запросе примерно на 67 млрд долларов, который должен компенсировать расходы, связанные с войной с Ираном, и позволить восстановить истощенные арсеналы. Даже в случае одобрения финансирования на возвращение запасов к прежнему уровню могут потребоваться годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия лишилась почти пятой части своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили очередной такой аппарат в районе Персидского залива. Позже иранские военные сбили еще один разведывательно-ударный дрон во время атаки на американские объекты.

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    14 августа 2026, 07:43 • Новости дня
    Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана

    Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продемонстрировал неожиданно быстрые темпы возобновления производства баллистического вооружения всего через четыре месяца после окончания масштабных боевых действий, что поразило израильское руководство, сообщили источники.

    Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.

    Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.

    В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.

    «На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.

    При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.

    Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.

    Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.

    Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.

    В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    12 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста

    Трамп: Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава пресс-службы американской администрации Кэролайн Левитт завершит работу в конце августа ради воспитания детей и перехода на должность внешнего политического советника, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

    «Наш замечательный пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца», – написал он в Truth Social.

    Бывшая глава пресс-службы планирует уделять больше времени семье с двумя детьми. В дальнейшем она займет позицию одного из главных внешних советников президента. Кроме того, Левитт станет влиятельным лицом в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

    Трамп высоко оценил профессиональные качества Левитт, отметил ее работу с 2018 года, включая историческую кампанию по переизбранию в 2024 году.

    «Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства. Спасибо вам, Кэролайн, за хорошо проделанную работу!» – завершил пост Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у пресс-секретаря президента США в 2025 году нашли родственницу-нелегалку. Глава Белого дома оригинально похвалил профкачества Левитт. Пресс-секретарь Левитт рассказала о реакции родителей на ее избранника. В мае, когда Левитт родила дочь, Иран напомнил ей о трагедии в Минабе.

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    12 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln

    Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.

    «Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

    В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его  продлили и дата возвращения публично не объявлена.

    Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

    Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

    ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington 
    из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.

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    13 августа 2026, 00:35 • Новости дня
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио признался в интервью о том, что решил сохранить верность традиционным пищевым привычкам, отвергнув экстравагантные советы министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

    Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте «The Katie Miller Podcast» рассекретил некоторые свои гастрономические предпочтения. Транскрипт интервью представлен на сайте Госдепартамента США.

    По словам ведущей интервью, вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Рубио сладкоежка, что, предположила она, не позволило ему принять диету Кеннеди-младшего из мяса и ферментированных овощей.

    «Нет. Нет, это безумная диета. Это… это диета, которая состоит из квашеной капусты и мяса. Вы же понимаете, что это нежизнеспособно. Вы не можете просто так... <...> Можете себе представить, ему приходится возить с собой контейнеры с квашеной капустой?» – ответил Рубио.

    Он изумился, что министр здравоохранения это делает и заверил, что сам «путешествовать по миру с холодильником, полным квашеной капусты», не собирается.

    «Это нелепо. Я не могу этого сделать. Это нецелесообразно», –  подчеркнул госсекретарь США.

    Однако в беседу включилась его супруга Джанетт и раскрыла тайную гастрономическую страсть мужа – Рубио обожает мучные полуфабрикаты – мини-пироги Pop-Tarts.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду. В мае СМИ сообщали, что госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро. До этого Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    13 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Пентагон объявил о рекордном снижении активности наркоторговцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия военных США привели к существенному сокращению перемещений криминальных судов в ключевых морских коридорах Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме Американской коалиции по борьбе с картелями в Панаме.

    «Мы фиксируем рекордное сокращение перемещений судов наркоторговцев по основным морским коридорам в нашем полушарии, включая, как минимум, снижение на 65% в западной части Карибского моря, на 60% в восточной части Карибского моря и почти на 50% в восточной части Тихого океана, к северу и югу от Галапагосских островов», – приводит РИА «Новости» слова Хегсета.

    Вашингтон обосновывает свое военное присутствие в Карибском бассейне необходимостью противодействия наркотрафику. Американские вооруженные силы неоднократно применялись для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые подозревались в перевозке запрещенных веществ.

    В конце 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявлял о начале военной операции Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп в декабре заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом признал мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. NYT в марте сообщала, что США уничтожили в Эквадоре ферму вместо лагеря наркоторговцев. Пентагон потребовал от стран Латинской Америки увеличить военные бюджеты.

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    13 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о фатальных просчетах разведки США

    Глава МИД Ирана назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за слабости американских спецслужб и нарушения Вашингтоном июньских договоренностей о прекращении огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Араки.

    Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в конфликте с Тегераном из-за неудовлетворительной работы своих спецслужб, передает РИА «Новости».

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, наибольший провал Вашингтона произошел в Ормузском проливе.

    «США уже длительное время из-за слабости разведслужб совершают повторяющиеся ошибки. Яркий тому пример - война с Ираном. Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили еще больший просчет», - написал дипломат в соцсети.

    Эскалация конфликта началась после отказа американского президента от соглашения о перемирии, заключенного 18 июня. Вашингтон нанес серию ударов по иранской территории, назвав это ответом на угрозы гражданскому судоходству. В ответ военные исламской республики атаковали базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Иранская сторона обвинила противника в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В настоящее время государства пытаются согласовать параметры новой мирной сделки при участии региональных посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании соглашения о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные применили мощную авиабомбу для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

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    12 августа 2026, 23:30 • Новости дня
    WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа

    WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.

    В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.

    WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.

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    12 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащие страны изменили маршруты десятков коммерческих судов в ходе проведения морской блокады Ирана, при этом несколько кораблей подверглись досмотру.

    «По состоянию на 12 августа вооруженные силы США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», – сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив, и пообещал сохранить текущее положение дел в регионе.

    При этом WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.


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    14 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

    Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Подаренный президенту США золотой перстень с бриллиантами не являлся платой за торговые преференции и отмену американских импортных тарифов на алмазы, заявила представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон.

    Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

    «Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

    Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

    Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

    Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

    Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.

    Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Белого дома причины заморозки санкций против России.

    Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку на фоне антироссийских ограничений.

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    13 августа 2026, 01:48 • Новости дня
    Трамп разрешил силовикам использовать кибероружие в борьбе с преступностью

    Трамп разрешил использовать кибероружие в борьбе с преступностью

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, разрешающий использование киберсредств для борьбы с транснациональными преступными организациями, сообщает Белый дом.

    Дональд Трамп в среду подписал меморандум, который, по словам Белого дома, направлен на предоставление федеральным правоохранительным органам полномочий использовать киберсредства против транснациональных преступных организаций, действующих в иностранных юрисдикциях для нападений на американцев, передает Reuters.

    В Белом доме отметили, что документ предписывает администрации президента «использовать возможности и инновации частного сектора для проведения этих киберопераций под руководством, контролем и полномочиями правительства США».

    В информационном бюллетене Белого дома упоминаются атаки программ-вымогателей, финансовые махинации и другие преступления, совершаемые организованными преступными организациями из-за рубежа.

    Меморандум создает базу, которая побуждает компании частного сектора заключать соглашения с другими, а также федеральными, штатными, местными, племенными и территориальными ведомствами для сбора информации об угрозах со стороны транснациональных преступных организаций и предложения киберопераций для противодействия этим угрозам, добавили в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в 2018 году снял введенные Обамой ограничения на кибератаки. Президент США в декабре 2025 года заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле.

    США заявили о тайном оружии, которое использовали для захвата Мадуро. Пентагон объявил о рекордном снижении активности наркоторговцев.

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