Минобороны Британии начало проверку из-за передачи данных военных дронов Китаю

  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 13:03 • Новости дня

    Минобороны Британии начало проверку из-за передачи данных военных дронов Китаю

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон ужесточил контроль за оборонными подрядчиками после инцидента с подводными беспилотниками флота, чьи камеры тайно передавали технические данные в Китай.

    Министерство обороны Британии активизировало проверку военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила публикация газеты Telegraph о том, что камеры надводных аппаратов K3 Scout отправляли информацию в Китай. Беспилотники поставил крупный подрядчик Kraken Technology Group, использовавший детали китайского производства.

    «Британское министерство обороны усиливает проверку цепочек поставок после выявления того, что некоторые из его военно-морских дронов передавали сигналы в Китай», – отмечает Bloomberg.

    Сейчас чиновники ищут другие возможные уязвимости в военно-промышленном комплексе. При этом полномасштабная проверка всей отрасли пока не планируется.

    В ведомстве подчеркнули, что расследование не выявило несанкционированного доступа к правительственным системам. Камеры лишь посылали сигналы об исправности и своем местоположении. Представители Kraken Technology Group заверили в отсутствии утечек конфиденциальной информации и устранении всех уязвимостей.

    Ранее в посольстве КНР назвали подобные обвинения попыткой сфабриковать дело о шпионаже. Дипломаты считают, что определенные круги в Лондоне стремятся злонамеренно оклеветать Пекин, подтасовывая факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское Минобороны полностью отключило интернет-соединение разведывательным надводным аппаратам.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот инцидент признаком деградации вооруженных сил страны.

    Ранее сотрудники службы безопасности нашли скрытую видеокамеру в правительственном здании Уайтхолла.

    15 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с острой нехваткой западных систем противовоздушной обороны на фоне масштабного истощения американских военных арсеналов, пишет западная пресса.

    Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

    «Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

    Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

    Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

    Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.

    Комментарии (7)
    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

    Комментарии (11)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

    Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска Эмилю Ишкулову, ранее отправленному в отставку из-за критики операции в Курской области.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

    Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

    Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

    Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.

    Комментарии (4)
    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

    Комментарии (6)
    15 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал ролик с уроженцем Судана, разбрасывающим полученные от британского правительства деньги.

    Дмитриев высказался о видеозаписи с мигрантом в Британии, разбрасывающим деньги, передает РИА «Новости». На распространившихся в социальных сетях кадрах уроженец Судана демонстрирует купюры, которые якобы выдало ему британское правительство.

    «Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», – прокомментировал публикацию Дмитриев.

    В 2025 году в Британию на лодках через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель стал вторым по величине после рекордных значений 2022 года.

    Публикация Кирилла Дмитриева с жесткой критикой миграционного подхода Евросоюза и Британии привлекла внимание более миллиона человек.

    Спецпредставитель президента посоветовал европейским странам перенять российские законы о запрете выдачи гражданства иностранцам с судимостью.

    Месяцем ранее глава РФПИ охарактеризовал Британию падшей империей из-за многомиллионных трат на содержание нелегалов.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения

    FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО

    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.

    Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».

    Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.

    Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.

    В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.

    Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    МО оценило удар российских БПЛА фразой «маршрут перестроен, дальше – на свалку»

    БПЛА уничтожили автомобильную технику ВСУ в районе Дружковки

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны иронично оценило работу российских БПЛА в районе Дружковки фразой «маршрут перестроен, дальше – на свалку».

    Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили транспортные средства противника, сообщает Минобороны. В результате точного удара автомобильная техника была полностью сожжена.

    Боевая работа велась в районе населенного пункта Дружковка. В военном ведомстве иронично отметили: «Маршрут перестроен, дальше – на свалку».

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут недалеко от Дружковки.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Крупнейший в истории военный парад начался в Польше

    В Варшаве начался крупнейший в истории страны военный парад

    Tекст: Мария Иванова

    Польша отметила национальный военный праздник самым масштабным в истории страны парадом, на котором впервые продемонстрировала закупленные у США истребители пятого поколения.

    В Варшаве начался крупнейший в истории Польши военный парад, приуроченный ко Дню Войска польского. В мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и порядка 60 летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Основные торжества развернулись на Вислостраде, где прошли пешие колонны и бронетехника.

    Главной новинкой парада стала первая демонстрация польских истребителей пятого поколения F-35A Husarz. Первые три из 32 закупленных у США самолетов прибыли в страну в мае этого года. Зрителям также показали американские танки Abrams, немецкие Leopard, южнокорейские K2, системы HIMARS и комплексы Patriot.

    В шествии участвовали военные из стран НАТО, включая США, Францию и Британию. Самым многочисленным иностранным контингентом стали французские военнослужащие. На трибунах в Варшаве присутствовал президент страны Кароль Навроцкий.

    Премьер-министр Дональд Туск наблюдал за военно-морской частью праздника в Гдыне. Глава правительства заявил: «Скоро польская армия станет самой крупной в Европе». Он также напомнил, что оборонные расходы государства достигают около 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши проигнорировали украинскую сторону при подготовке масштабного военного парада.

    Польские военные решили впервые продемонстрировать новейшие американские истребители F-35.

    В конце июня на вооружение первой Варшавской бронетанковой бригады поступили 36 танков Abrams последней модификации.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    На Украине врачи заявили об угрозе мобилизации для здоровья женщин

    Врач Мартич: Мобилизация женщин в ВСУ приведет к проблемам со здоровьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Призыв женщин в ряды украинской армии грозит массовыми травмами и серьезными проблемами с репродуктивным здоровьем даже в отсутствие боевых ранений, предупреждают местные влачи.

    Принудительная мобилизация женщин на Украине без адаптации военной системы может оказаться неэффективной. Акушер-гинеколог Андрей Мартич отметил, что такие меры принесут больше вреда, чем реальной пользы для боеспособности войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua»

    «Идея одномоментно открыть огромную часть женского населения для принудительной мобилизации, не перестроив под это военную систему, может дать нам гораздо меньше боеспособных людей, чем красивых цифр в мобилизационном резерве», – заявил специалист.

    По словам врача, суровые условия службы крайне негативно сказываются на женском организме. Высокие физические нагрузки, постоянный недосып, боевой стресс и скудное питание ведут к ухудшению репродуктивного здоровья. Ситуацию усугубляет ограниченный доступ к профильной медицинской помощи в полевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте украинского кабмина зарегистрировали петицию о мобилизации бездетных женщин.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области местных жительниц под угрозой уголовного преследования заставляют подписывать контракты с ВСУ. До этого командование ВСУ стало набирать на контрактную службу женщин-заключенных.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Терминалы лондонского аэропорта Хитроу оказались подтоплены

    Два терминала аэропорта Хитроу в Лондоне оказались подтоплены из-за непогоды

    Tекст: Мария Иванова

    В крупнейшем аэропорту Британии затопило подъезды к двум терминалам, пассажирам советуют добираться на метро или аэроэкспрессе.

    Два терминала оказались подтоплены в лондонском аэропорту Хитроу, передает ТАСС.

    Подъезды к зданиям перекрыты, а пассажирам настоятельно рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта, такие как метро или аэроэкспресс.

    «Из-за подтопления в зоне центральных терминалов перекрыты дороги, ведущие к терминалам 2 и 3. Пассажирам, прилетающим в них или вылетающим из них сегодня, настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле», – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

    Представители аэропорта посоветовали путешественникам закладывать дополнительное время на дорогу. Специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Хитроу является крупнейшим аэропортом Британии и наиболее загруженным в Европе, обслуживая ежегодно более 80 млн пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года британские правоохранители задержали подозреваемого в кибератаках на системы Хитроу.

    В марте того же года оператор британской энергосети восстановил подачу электричества в эту воздушную гавань после крупного пожара. Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд исключил умышленный характер данного возгорания на электроподстанции.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Европейские армии начали вербовать новобранцев через рекламу в соцсетях

    Euractiv: Страны Европы запустили рекламу армейской службы в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Власти европейских государств столкнулись с дефицитом кадров в вооруженных силах и запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на службу.

    Правительства стран Европы, выделяющие миллиарды евро на восстановление военного потенциала, испытывают серьезные трудности с набором новобранцев, передает РИА «Новости».

    Для решения проблемы власти активно используют рекламу в социальных сетях и на городских улицах.

    «Комплектование личного состава превратилось в коммуникационную битву, которая все чаще ведется на телевидении, рекламных щитах, в TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube», – отмечает издание Euractiv. Военная реклама стала привычным явлением: ее размещают на лондонских автобусах, греческих автомагистралях и в парижских кинотеатрах.

    Современные призывные кампании делают акцент не на патриотическом долге, как в прошлом веке, а на личностном росте. Например, французская реклама «Ты можешь это сделать?» позиционирует службу в армии как вызов для самосовершенствования. На фоне этого Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс называет сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти строят планы по милитаризации региона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи. При этом Париж отказался от восстановления обязательного призыва из-за нехватки ресурсов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 20:03 • Новости дня
    Российские дроны сорвали снабжение позиций ВСУ в Запорожской области

    Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз припасов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие российской армии успешно атаковали транспорт противника, лишив украинские подразделения необходимых материальных средств на запорожском направлении.

    Успешная операция российских операторов беспилотной авиации позволила нарушить логистику вражеских подразделений. Военнослужащие группировки «Восток» своевременно выявили и пресекли попытку доставки грузов противнику, сообщает Минобороны.

    В результате точной работы расчетов ударных дронов подвоз материальных средств на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области оказался полностью сорван. Очередной рейс украинских снабженцев завершился провалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 12 населенных пунктов в Запорожской области.

    В июле артиллеристы данного объединения уничтожили опорные пункты и резервы украинской армии на этом направлении. А в конце июня российские военнослужащие взяли под контроль запорожские села Ровное и Лесное.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту гвардейцам группировки «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил соединению группировки войск «Восток», которому было присвоено почетное наименование «гвардейский», Георгиевскую знаменную ленту, сообщило Министерство обороны России.

    Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому было присвоено почетное наименование «гвардейский», сообщается в Max Минобороны. Руководитель министерства лично прибыл к военнослужащим для проведения торжественного мероприятия.

    Кроме того, министр вручил государственные награды отличившимся солдатам и офицерам. Бойцы были отмечены за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

    В мае министр обороны вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток».

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot
    Турецкий эксперт: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары
    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере
    Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мертвым в лесу
    Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации