Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Минобороны Британии начало проверку из-за передачи данных военных дронов Китаю
Лондон ужесточил контроль за оборонными подрядчиками после инцидента с подводными беспилотниками флота, чьи камеры тайно передавали технические данные в Китай.
Министерство обороны Британии активизировало проверку военной промышленности, передает РИА «Новости».
Поводом послужила публикация газеты Telegraph о том, что камеры надводных аппаратов K3 Scout отправляли информацию в Китай. Беспилотники поставил крупный подрядчик Kraken Technology Group, использовавший детали китайского производства.
«Британское министерство обороны усиливает проверку цепочек поставок после выявления того, что некоторые из его военно-морских дронов передавали сигналы в Китай», – отмечает Bloomberg.
Сейчас чиновники ищут другие возможные уязвимости в военно-промышленном комплексе. При этом полномасштабная проверка всей отрасли пока не планируется.
В ведомстве подчеркнули, что расследование не выявило несанкционированного доступа к правительственным системам. Камеры лишь посылали сигналы об исправности и своем местоположении. Представители Kraken Technology Group заверили в отсутствии утечек конфиденциальной информации и устранении всех уязвимостей.
Ранее в посольстве КНР назвали подобные обвинения попыткой сфабриковать дело о шпионаже. Дипломаты считают, что определенные круги в Лондоне стремятся злонамеренно оклеветать Пекин, подтасовывая факты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское Минобороны полностью отключило интернет-соединение разведывательным надводным аппаратам.
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот инцидент признаком деградации вооруженных сил страны.
Ранее сотрудники службы безопасности нашли скрытую видеокамеру в правительственном здании Уайтхолла.