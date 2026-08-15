Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Британии активизировало проверку военной промышленности, передает РИА «Новости».

Поводом послужила публикация газеты Telegraph о том, что камеры надводных аппаратов K3 Scout отправляли информацию в Китай. Беспилотники поставил крупный подрядчик Kraken Technology Group, использовавший детали китайского производства.

«Британское министерство обороны усиливает проверку цепочек поставок после выявления того, что некоторые из его военно-морских дронов передавали сигналы в Китай», – отмечает Bloomberg.

Сейчас чиновники ищут другие возможные уязвимости в военно-промышленном комплексе. При этом полномасштабная проверка всей отрасли пока не планируется.

В ведомстве подчеркнули, что расследование не выявило несанкционированного доступа к правительственным системам. Камеры лишь посылали сигналы об исправности и своем местоположении. Представители Kraken Technology Group заверили в отсутствии утечек конфиденциальной информации и устранении всех уязвимостей.

Ранее в посольстве КНР назвали подобные обвинения попыткой сфабриковать дело о шпионаже. Дипломаты считают, что определенные круги в Лондоне стремятся злонамеренно оклеветать Пекин, подтасовывая факты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское Минобороны полностью отключило интернет-соединение разведывательным надводным аппаратам.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот инцидент признаком деградации вооруженных сил страны.

Ранее сотрудники службы безопасности нашли скрытую видеокамеру в правительственном здании Уайтхолла.