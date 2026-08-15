Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Суд оштрафовал участника «Дома-2» Солнцева
Бывшего участника популярного реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева (Калганова, иностранный агент) привлекли к административной ответственности за репосты публикаций запрещенных в стране медиа.
Подмосковный суд назначил штраф Солнцеву в 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Поводом послужило размещение в социальных сетях материалов телеканалов «Дождь» и «Белсат», а также изданий «Медуза», «Важные истории» и «Новая газета Европа». Все вышеназванные структуры признаны нежелательными в России, а также иностранными агентами.
В материалах дела указано, что блогер постоянно проживает в США. Оттуда он регулярно размещает «публикации деструктивного характера, содержащие дискредитирующие президента Российской Федерации сведения».
Напомним, Министерство юстиции включило Солнцева в реестр иностранных агентов в июне 2025 года.
В начале августа Никулинский суд Москвы зарегистрировал дело об участии политика Бориса Надеждина* (иноагент) в деятельности нежелательной организации.
Месяцем ранее столичная инстанция оштрафовала на 10 тыс. рублей бывшую участницу телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую за сотрудничество с запрещенным медиа.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом