Суд оштрафовал участника «Дома-2» Солнцева

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подмосковный суд назначил штраф Солнцеву в 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Поводом послужило размещение в социальных сетях материалов телеканалов «Дождь» и «Белсат», а также изданий «Медуза», «Важные истории» и «Новая газета Европа». Все вышеназванные структуры признаны нежелательными в России, а также иностранными агентами.

В материалах дела указано, что блогер постоянно проживает в США. Оттуда он регулярно размещает «публикации деструктивного характера, содержащие дискредитирующие президента Российской Федерации сведения».

Напомним, Министерство юстиции включило Солнцева в реестр иностранных агентов в июне 2025 года.

В начале августа Никулинский суд Москвы зарегистрировал дело об участии политика Бориса Надеждина* (иноагент) в деятельности нежелательной организации.

Месяцем ранее столичная инстанция оштрафовала на 10 тыс. рублей бывшую участницу телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую за сотрудничество с запрещенным медиа.