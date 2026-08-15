Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Военнослужащие России и Киргизии провели совместные учения
Военнослужащие России и Киргизии провели совместные тактические учения
Бойцы российской военной базы продемонстрировали киргизским коллегам современные методы ведения боя, включая тактику штурмовых групп и применение беспилотников.
В учебно-тренировочном центре проходят совместные тактические учения военнослужащих России и Киргизии. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа поделились с киргизским контингентом передовым опытом ведения боевых действий, сообщает Минобороны.
Под руководством российских специалистов военнослужащие Киргизии отработали тактику действий штурмовых групп. Кроме того, участники учений освоили основы тактической медицины, изучили применение беспилотных летательных аппаратов и методы противодействия им.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года российские военнослужащие прошли боевое слаживание с применением беспилотников.
Ранее президент Владимир Путин назвал 201-ю военную базу гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе. Напомним, что осенью прошлого года военные стран ОДКБ завершили совместные учения на территории Киргизии.