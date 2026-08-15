Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

Гастроэнтеролог Белоусов рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Такой напиток таит в себе серьезную опасность для здоровья костей, пояснил Белоусов «Ленте.ру».

«В чайных листьях содержится фтор, поэтому многолетнее злоупотребление очень крепким, дешевым чаем, особенно пакетированным, может спровоцировать развитие скелетной флюорозной болезни – хронического заболевания костей и суставов», – рассказал врач.

Он добавил, что из-за этого недуга кости становятся хрупкими, появляется скованность в теле, ограничение подвижности и судороги.

Специалист отметил, что больше всего фтора накапливается в старых листьях, которые используются для производства дешевого пакетированного черного или зеленого чая. Белый чай и качественные листовые сорта содержат значительно меньше этого элемента.

При этом умеренное потребление чая, от двух до четырех чашек в день, не нанесет вреда организму. Более того, благодаря полифенолам и катехинам напиток может быть даже полезен.

Проблемы возникают лишь тогда, когда человек годами пьет много крепкого чая на фоне недостатка кальция и белка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дешевые чайные пакетики часто содержат старые листья с повышенным уровнем алюминия.

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