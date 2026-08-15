Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках
Многолетнее употребление крепкого и недорогого чая из пакетиков может привести к развитию хронических заболеваний костей и суставов из-за высокого содержания фтора, заявил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Такой напиток таит в себе серьезную опасность для здоровья костей, пояснил Белоусов «Ленте.ру».
«В чайных листьях содержится фтор, поэтому многолетнее злоупотребление очень крепким, дешевым чаем, особенно пакетированным, может спровоцировать развитие скелетной флюорозной болезни – хронического заболевания костей и суставов», – рассказал врач.
Он добавил, что из-за этого недуга кости становятся хрупкими, появляется скованность в теле, ограничение подвижности и судороги.
Специалист отметил, что больше всего фтора накапливается в старых листьях, которые используются для производства дешевого пакетированного черного или зеленого чая. Белый чай и качественные листовые сорта содержат значительно меньше этого элемента.
При этом умеренное потребление чая, от двух до четырех чашек в день, не нанесет вреда организму. Более того, благодаря полифенолам и катехинам напиток может быть даже полезен.
Проблемы возникают лишь тогда, когда человек годами пьет много крепкого чая на фоне недостатка кальция и белка.
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