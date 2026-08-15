Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Над Севастополем специалисты РЭБ посадили шесть украинских дронов
Подразделения ВС России нейтрализовали несколько вражеских летательных аппаратов в различных районах Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ... Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о шести БПЛА в разных частях Гагаринского района, которые были посажены средствами РЭБ и не сдетонировали», – указал Развожаев в Max.
Места посадки аппаратов сейчас оцеплены. Специалисты уже приступили к изучению обезвреженных дронов. Данных о возможных пострадавших не поступало.
Ранее в этот же день военные сбили пять беспилотников над Севастополем.
Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов в разных районах города.
В начале августа подразделения ПВО отразили атаку восьми вражеских аппаратов.