Над Севастополем специалисты РЭБ посадили шесть украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ... Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о шести БПЛА в разных частях Гагаринского района, которые были посажены средствами РЭБ и не сдетонировали», – указал Развожаев в Max.

Места посадки аппаратов сейчас оцеплены. Специалисты уже приступили к изучению обезвреженных дронов. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в этот же день военные сбили пять беспилотников над Севастополем.

Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов в разных районах города.

В начале августа подразделения ПВО отразили атаку восьми вражеских аппаратов.