Генконсульство вышло на контакт с родней погибшей во Вьетнаме россиянки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате аварии погибла женщина 1988 года рождения, мужчина 1983 года рождения получил серьезные травмы. Несколько человек, включая подростка, получили незначительные травмы и находятся в больницах города Хошимина и Муйне», – указали в консульстве, передает ТАСС.

Представители генконсульства добавили, что держат ситуацию под контролем и поддерживают связь с местными властями.

Ведомство контактирует с туроператором Anex и мужем погибшей россиянки, который также ехал в этом автобусе. Вопрос транспортировки тела на родину решается совместно с родственниками.

Напомним, экскурсионный автобус с россиянами попал в аварию на трассе между Нячангом и Хошимином. У погибшей в этом дорожно-транспортном происшествии туристки остались супруг и трое несовершеннолетних детей.

В декабре прошлого года другая гражданка России погибла во Вьетнаме из-за падения камней на туристический автобус.