Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Генконсульство вышло на контакт с родней погибшей во Вьетнаме россиянки
Российские дипломаты оказывают помощь соотечественникам, пострадавшим при столкновении туристического автобуса с грузовиком во Вьетнаме, сообщили в генеральном консульстве России в Хошимине.
«В результате аварии погибла женщина 1988 года рождения, мужчина 1983 года рождения получил серьезные травмы. Несколько человек, включая подростка, получили незначительные травмы и находятся в больницах города Хошимина и Муйне», – указали в консульстве, передает ТАСС.
Представители генконсульства добавили, что держат ситуацию под контролем и поддерживают связь с местными властями.
Ведомство контактирует с туроператором Anex и мужем погибшей россиянки, который также ехал в этом автобусе. Вопрос транспортировки тела на родину решается совместно с родственниками.
Напомним, экскурсионный автобус с россиянами попал в аварию на трассе между Нячангом и Хошимином. У погибшей в этом дорожно-транспортном происшествии туристки остались супруг и трое несовершеннолетних детей.
В декабре прошлого года другая гражданка России погибла во Вьетнаме из-за падения камней на туристический автобус.