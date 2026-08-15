Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Глава Мадрида назвала премьера Испании предателем из-за мигрантов
Глава Мадрида обвинила Санчеса в предательстве из-за миграционного кризиса
Проникновение 72 тыс. нелегалов из Марокко в Сеуту обернулось резкой критикой испанского премьера за бездействие в условиях высокого уровня террористической угрозы.
Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо резко раскритиковала премьер-министра Педро Санчеса, назвав его предателем из-за ситуации с нелегалами в Сеуте, передает РИА «Новости».
Она обвинила главу правительства в безответственности на фоне наплыва иностранцев.
«Правительство допустило, чтобы Испанию захватили террористы,... при этом у нас объявлен четвертый уровень террористической угрозы. Санчес – безответственный и предатель», – написала Аюсо в социальной сети X. По данным МВД Испании, в стране действительно действует предпоследний, четвертый уровень угрозы терактов.
В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. По информации министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, границу пересекли около 72 тыс. человек из Марокко. Местные власти сообщают, что в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в испанском анклаве Сеута прошла многотысячная демонстрация с требованием решения миграционного кризиса.
Глава города Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех незаконно прибывших марокканцев.
Эксперты назвали причиной наплыва нелегалов политику премьер-министра Педро Санчеса.