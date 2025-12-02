Песков заявил о планах Европы украсть активы России для «военной машины» Киева

Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»

Tекст: Валерия Городецкая

По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.