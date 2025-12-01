  • Новость часаСудан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Как будет создан эталон для российской морской пехоты
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    МИД Японии подтвердил курс на заключение мирного договора с Россией
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Мнения
    Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 19:20 • Новости дня

    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, в которых размещены замороженные активы России, должны принимать обязательное участие в переговорах о возможной разблокировке этих средств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже, что только эти страны имеют необходимую компетенцию решать подобные вопросы, передает ТАСС.

    «Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», – заявил он.

    Напомним, Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России.

    1 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    Комментарии (6)
    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители из разных городов страны столкнулись с невозможностью завести машины, проблема затронула в основном модели со старым блоком сигнализации.

    Причиной проблем с запуском автомобилей Porsche в различных регионах страны стал массовый сбой, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года со старым блоком VTS, сообщают о полной блокировке своих автомобилей.

    Водители по всей России, включая Москву и Краснодар, отмечают, что машины не реагируют на попытки запуска двигателя, вероятно из-за сбоя в связи или работы заводской сигнализации, которая полностью блокирует автомобиль.

    Часть автовладельцев нашла временное решение проблемы, отключив аккумулятор на десять часов для сброса настроек, но этот способ помог не всем. Некоторым потребовалось воспользоваться услугами эвакуаторов и обратиться на станции технического обслуживания.

    Пресс-служба Porsche пока не дала официальных разъяснений по поводу масштабного сбоя.

    По имеющимся данным, чаще всего поломке подверглись модели кроссоверов и спорткаров Porsche, выпущенные до 2020 года, оснащенные старой версией сигнализации VTS.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

    Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

    Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    Комментарии (7)
    1 декабря 2025, 16:38 • Новости дня
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность

    В Нижегородской области утвердили премии чиновникам за сообщения о попытке их подкупа

    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижегородской области чиновникам, которые официально уведомят губернатора о попытках склонения их к коррупционным правонарушениям, будет выплачиваться единовременная премия.

    Указом губернатора закреплено, что размер этой выплаты составит половину месячного денежного содержания того, кто сообщил о подобной попытке, при условии подтверждения факта в установленном порядке, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что меры направлены на служащих исполнительных органов, для которых губернатор выступает представителем нанимателя. Новое положение внесено в правила оплаты труда для чиновников, замещающих государственные должности в исполнительных органах.

    Порядок касается случаев, когда речь идет о таких преступлениях по УК РФ, как злоупотребление полномочиями, получение взятки, а также коммерческий подкуп.

    Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на 10 лет за получение взятки и соучастие в похищении человека.

    Комментарии (15)
    1 декабря 2025, 18:47 • Новости дня
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам

    Член СПЧ Брод: Репрессивные методы против несовершеннолетних преступников не дадут результата

    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя предложение предложение судить подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления, как взрослых.

    Председатель комиссии Общественной Палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко призвал признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    «Проблема подростковой преступности и агрессивного девиантного поведения, безусловно, требует пристального внимания и анализа причин ее возникновения. Как показывает практика, традиционные меры перевоспитания и привлечения к ответственности часто не дают результата. Мы наблюдаем рост преступности и усилению агрессии подростков», – говорит Брод.

    Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности установлен Уголовным кодексом РФ и опирается на ряд международных конвенций, ратифицированных Россией, подчеркивает собеседник. При этом, учитывая серьезные проблемы отечественной уголовно-исполнительной системы, где нередки пытки и жестокое обращение, более продуктивными представляются меры воспитательного, а не карательного характера. Человек, прошедший через тюремную систему, нередко выходит из нее озлобленным, получившим глубокую психологическую и физическую травму, полагает глава СПЧ.

    «Законодатели и правоведы исходят из того, что в раннем возрасте наиболее эффективны элементы трудового воспитания и иные воспитательные меры. У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики. Таким образом, возвращаться к вопросу снижения подростковой преступности необходимо, разрабатывая новые инструменты в соответствии с вызовами современности, но избегая репрессивных подходов, которые не приведут к желаемому успеху», – заключил Брод.

    Ранее эмансипацию для подростов предложили ввести за преступления, связанные с наркотиками. Она должна производиться в случае повторного правонарушения несовершеннолетнего – то есть пойманный второй раз на наркотиках подросток будет уже отвечать перед законом как взрослый.

    Комментарии (15)
    1 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Макрон, Зеленский и Уиткофф провели переговоры

    LCI: Макрон, Зеленский и Уиткофф провели переговоры с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры с рядом европейских лидеров и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

    По данным LCI, Макрон и Зеленский обсудили ситуацию вокруг мирных переговоров, созвонившись во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС. Последний ранее вел переговоры с украинской делегацией во Флориде.

    Ранее агентство Reuters опубликовало кадры прибытия Владимира Зеленского в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на декабрьский саммит ЕС, несмотря на возражения Бельгии.

    Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря, передает ТАСС.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия не покинет декабрьский саммит без результатов для финансирования Украины. Она отметила, что у Бельгии есть законные основания для беспокойства из-за рисков, однако остальные государства ЕС выразили готовность разделить эти риски.

    Каллас добавила: «Мы не намерены уходить с саммита в декабре без результата для финансирования Украины». По ее словам, обсуждения по поводу распределения рисков между странами продолжаются. Ранее Еврокомиссия анонсировала, что военную и финансовую помощь Киеву в 2026–2027 годах планируется обеспечить за счет экспроприированных активов России в виде «репарационного кредита» на 140 млрд евро.

    По оценке комиссии, потребности Украины на указанный период составят 135,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал оправданной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера по поводу идеи ЕС изъять российские активы.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    В Бельгии заявили о риске срыва мира из-за кредита ЕС Киеву за счет активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса, если Евросоюз предоставит Украине кредит за счет российских замороженных активов.

    Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных российских активов может подорвать перспективы мирного урегулирования на Украине, отмечает глава МИД Бельгии Максим Прево, его слова приводит ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость российских активов, указав: «Теперь очевидно, что активы могут сыграть решающую роль в мирном плане. Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану».

    Максим Прево также подверг критике упорство руководства Евросоюза, которое, по его словам, до сих пор не способно принять решение по дальнейшему финансированию Киева. Он отметил, что европейские чиновники продолжают продвигать идею использования российских активов, «не зная, как это сделать и не понимая риски, которые это за собой влечет».

    По словам министра, текущий подход ЕС может усложнить поиск путей выхода из украинского конфликта, так как вопрос использования российских активов напрямую влияет на возможные сценарии мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас: США не проинформировали ЕС об итогах переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона не предоставила Евросоюзу информацию о результатах встречи по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что власти США не информировали Евросоюз об итогах переговоров во Флориде между Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.

    По ее словам, союзникам известно, что переговоры проходили сложно, но были продуктивными, однако подробностей о решениях пока не раскрывали. Каллас заявила, что намерена обсудить этот вопрос с министрами обороны и иностранных дел Украины, чтобы прояснить ситуацию.

    Встреча министров обороны ЕС была посвящена в том числе обсуждению нового пакета военной помощи украинской стороне.

    Ранее США и Киев согласовали новую версию плана урегулирования на Украине, но детали документа остаются засекреченными для европейских чиновников.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию.

    Глава СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    Politico: Европа утратила решимость защищать собственные интересы

    Politico: ЕС показал неспособность отстоять интересы в переговорах по Украине и экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Европа продемонстрировала нерешительность и неспособность в реализации стратегических интересов на фоне украинского кризиса и отношений с США, сообщает газета Politico.

    Страны Европы не проявляют нужной решимости в отстаивании собственных интересов, сообщает ТАСС.

    По оценке Politico, нерешительность ЕС особенно заметна в вопросах переговоров по регулированию украинского кризиса и при решении экономических проблем. Лидеры Европы участвуют в переговорах по конфликту на Украине «при минимальном участии сообщества», в то время как другие игроки формируют повестку, говорится в публикации.

    Politico отмечает, что подобная маргинализация не связана с решениями какого-то одного человека, например, президента США Дональда Трампа. Газета считает, что это проявление глубокой уязвимости и тревожной тенденции, когда Европа ведет себя реактивно, ограничиваясь устранением последствий и пытаясь вернуть утраченные позиции.

    Издание подчеркивает, что «психология слабости» ярко проявлялась и в недавних экономических решениях ЕС, в первую очередь в отношениях с США. Новый торговый договор, заключенный в июле, был подписан в условиях давления со стороны стран ЕС, опасавшихся отказа США от поддержки европейской безопасности и Украины. Хотя у Брюсселя были инструменты, чтобы ответить на тарифы Вашингтона, Евросоюз не воспользовался ими.

    В результате ЕС согласился на сделку с односторонним тарифом в 15%, что, по мнению Politico, нарушает нормы Всемирной торговой организации и вынуждает Европу инвестировать сотни миллиардов долларов в США и покупать у них энергоносители.

    Как отмечает газета, эта сделка не обеспечила стабильности, о которой широко заявлялось как о ее главном преимуществе.

    Ранее Politico писала, что содержание новой версии плана урегулирования на Украине, который согласовали между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников.

    Европарламент принял резолюцию, обещая никогда не признавать новые регионы России и требуя вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации, чем Европа. Рябков также подчеркнул, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достигать решений по Украине, а их подход не изменился.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Начальник колонии в Сумах заочно осужден на 11 лет за истязание военнопленных

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд приговорил начальника колонии в украинских Сумах Александра Бубенца к одиннадцати годам лишения свободы за жестокое обращение с военнопленными, а также объявил его в международный розыск.

    Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника Сумской исправительной колонии № 116 Александра Бубенца, передает РИА «Новости».

    Решением суда Бубенец был признан виновным в жестоком обращении с военнопленными по части первой статьи 356 УК РФ. Ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Приговором назначено наказание – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бубенца объявили в международный розыск.

    Следствие установило, что Бубенец, управляя колонией, допустил посягательства на физическую неприкосновенность, акты насилия и унижающее обращение с военнопленными, в том числе с участием сотрудников СБУ Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил участника украинского националистического батальона к 18 годам лишения свободы за совершение военных преступлений на территории Донбасса.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Иванова ушел в отставку

    Шаботинский ушел с поста главы Иванова по собственному желанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Шаботинский сложил с себя полномочия главы города Иваново, его отставка была принята депутатами городской думы.

    Как объяснили в пресс-службе гордумы, Шаботинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию сегодняшним числом, передает РИА «Новости».

    «Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы», – сообщили в гордуме.

    Шаботинский был избран главой города Иваново 24 июля 2024 года.

    Ранее мэра Владимира Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия. В августе его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наумова обвинили в получении взятки за содействие незаконной похоронной деятельности.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки СПГ

    Власти России заявили о предложении экспорта СПГ в Саудовскую Аравию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство рассматривает экспорт сжиженного природного газа в Саудовскую Аравию, не обсуждая участие саудовских компаний в проектах.

    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки сжиженного природного газа, передает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах не обсуждался.

    По словам Новака, обсуждение ограничивалось предложением по экспорту российского природного газа, если Эр-Рияд проявит интерес к закупкам. Прямая речь чиновника: «Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России – прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ».

    Таким образом, инициатива властей России направлена на расширение сотрудничества с Саудовской Аравией исключительно в части поставок топлива, а не участия в корпоративных активах российских СПГ-проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начаться уже в начале следующего года. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз для всех держателей паспортов.

    Полимеры могут стать отраслью, которая выведет Россию в мировые технологические лидеры, а сжиженный природный газ к 2050 году будет опережать трубопроводные поставки по объему экспорта.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».

    Комментарии (0)
    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет?

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

