    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности
    В США отметили слабый прогресс на переговорах Трампа и Зеленского
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    29 декабря 2025, 08:50 • В мире

    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ

    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Китай открыто и для всего мира продемонстрировал то, какое значение обычные гражданские контейнеровозы могут иметь в случае войны для выполнения боевых задач. В чем плюсы и минусы установки боевых контейнерных модулей на гражданские суда и почему этот пример мог бы быть актуальным и для России?

    В Китае замечено торговое судно, вооруженное большим количеством пусковых установок для крылатых ракет, смонтированных в контейнерах. На фото видно, что это относительно небольшое судно, и видно чем его вооружили. Явным образом Китай хочет продемонстрировать миру свои возможности, иначе они бы не привели все пусковые установки в боевое положение днем в открытом гражданском порту Шанхая – а они это сделали.

    На борту судна установлены: зенитно-артиллерийский комплекс «Тип 1130» с автоматической 30-мм семиствольной пушкой и индивидуальной РЛС наведения, пусковые установки пассивных помех «Тип 726», три радиолокатора различного назначения, дополнительные спасательные плоты в большом количестве. А самое главное – пусковые установки крылатых ракет общим количеством 60 единиц.

    Это больше, чем обычно имеется на борту американского эсминца (у него 96 пусковых ячеек, но большую их часть обычно занимают зенитные ракеты). Это больше, чем может вместить любой из российских кораблей, кроме тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

    Все оружие выполнено в виде контейнерных модулей, которые могут сниматься с судна и перевозиться отдельно. Кроме того, они дают возможность скрытного довооружения торговых судов. Установки напоминают российские контейнерные установки для ракетного комплекса Club (экспортного варианта комплекса «Калибр»).

    Не совсем ясно, как решается вопрос электроснабжения всей этой техники. Возможно, китайцы установили на судне дополнительные дизель-генераторы, а может быть они тоже смонтированы в контейнерах.

    Минусы такого судна ясны: малая по сравнению с военными кораблями скорость, ухудшенная остойчивость при поднятых пусковых установках и высокие требования к условиям пуска – качка корпуса должна быть минимальной. Это, судя по всему, стало одной из причин, по которым подобное оружие не попало в ВМФ России – для нормальных пусковых установок в корпусе корабля качка является существенно меньшей проблемой.

    Но и плюсы очевидны. Имея более десяти тысяч торговых судов, Китай без проблем мобилизует столько, сколько надо для нужд военного флота, а промышленная мощь КНР позволит произвести любое количество ракетных установок и оборудования для них. При этом никакая спутниковая разведка не позволит отличить такое судно от обычного небольшого контейнеровоза.

    Это позволит Китаю иметь тысячи развернутых в море крылатых ракет, в том числе большой дальности. В том числе не сильно далеко от американской территории.

    Возможно, и России стоит приглядеться к такому опыту. Согласно летним данным ООН, Россия имеет 1718 судов под своим и иностранными флагами. Это на несколько единиц больше, чем, например, у США. Большинство наших судов – небольшие. При этом Россия удерживает значимое место в мире по числу капитанов торговых судов и морского персонала в целом.

    При этом наш ВМФ небольшой, по числу надводных кораблей, способных действовать в океанских районах, находится примерно на уровне Южной Кореи. Налицо диспропорция, которую быстро не исправить.

    Что если нарастающее напряжение потребует от ВМФ РФ резкого увеличения численности корабельного состава в строю? Ответ здесь может быть только один, а состоит он в том, что только что показал Китай – в мобилизации для военных нужд гражданских судов.

    В советское время многие суда торгового флота сразу же создавались с возможностью военного применения.

    На них предусматривались места под дополнительное радиоэлектронное оборудование, подкрепления палуб под оружие, возможность установки дополнительных дизель-генераторов и много других возможностей, которые позволяли быстро превратить гражданское судно в эрзац-корабль, ограниченно пригодный для военного использования.

    Сегодня такой опыт утрачен, гражданские суда строятся без учета их применения на войне. Но контейнеризация оборудования позволяет отчасти обойти эти ограничения. Если все необходимое – от постов управления до дизель-генераторов – можно будет разместить в контейнерах, то довооружение гражданского судна становится куда менее сложной задачей.

    Проблемой по большому счету станет проброска дополнительных кабель-трасс и доведение параметров обитаемости до новой численности экипажа. И то, и другое решаемо.

    Российский ВПК уже демонстрировал и пусковые установки для крылатых ракет, подобные тем, что показал Китай, и аппаратуру управления, тоже в контейнерах.

    Кроме того, еще и контейнеризированный комплекс ракетного оружия «Уран», изначально разработанный для ударов по надводным кораблям. Существовали работоспособные проекты буксируемых гидроакустических станций, критически важных для борьбы с подлодками противника – а именно они являются главной угрозой для надводных кораблей.

    Также существуют автономные модули зенитно-ракетного комплекса «Тор». «Тор» был относительно успешно проверен флотом с кораблей в боях за остров Змеиный в Черном море, а после на учениях на Балтике. Это отработанная технология, которая может быть использована в любой момент.

    Не хватает контейнерных опускаемых гидроакустических станций и комплекса «Пакет-НК» с малогабаритными торпедами и антиторпедами. Впрочем, теоретически можно создать и это, было бы желание и финансирование. Россия вполне может, обзаведясь недорогими контейнеризированными системами оружия, создать для себя возможность резкого увеличения боевого состава ВМФ.

    Тем более что стоит иметь в виду и еще один сценарий применения данного класса судов – маловероятный, но исключать его полностью было бы легкомысленно. В случае угрозы ядерного нападения на нашу страну для гарантии нанесения ответного удара нужно разворачивать больше платформ, чем противник может поразить в принципе. И здесь массовое вооружение торговых судов крылатыми ракетами «Калибр» с ядерными зарядами станет очень полезным подспорьем. Отдельно взятое судно такого типа легко уничтожить, а десятки судов одновременно и скрытно – уже нет. Такое нападение гарантированно срывает внезапность атаки, что делает ее проведение ценой хоть как-то приемлемых потерь невозможным.

    Конечно, прямо сейчас у России нет ни такого количества пусковых установок, ни «Калибров» с ядерными зарядами, ни самих зарядов для этих крылатых ракет, да и ситуация пока не требует таких мер. Но в столь непредсказуемой международной обстановке, как сегодня, стоит быть готовым к действиям и по такому варианту.

    Иначе говоря, в текущей мировой обстановке вполне может сложиться экстренная ситуация – когда вымпелов с ракетами, гидроакустикой, беспилотниками, морскими минами, подразделениями специального назначения и еще чем-то подобным понадобится в разы больше, чем у нас есть сейчас. А значит, пример китайских товарищей имеет смысл рассмотреть внимательно. Можно заранее продумать применение подобных судов, а также позаботиться о том, чтобы их было чем вооружать. Время для этого пока еще есть – как и все, что необходимо для выполнения такой задачи.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

