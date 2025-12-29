Курорт «Роза Хутор» сообщил об открытии 10,5 км трасс после снегопада

Tекст: Ольга Иванова

До 70 сантиметров свежего снега выпало за ночь на курорте «Роза Хутор» в Сочи, еще до 25 сантиметров ожидается к вечеру понедельника, передает РИА «Новости».

С 18.00 28 декабря до 6.00 29 декабря, по всем уровням курорта, зафиксировано от 60 до 70 сантиметров осадков, сообщил пресс-служба курорта. В течение дня прогнозируется дополнительно еще 15-25 сантиметров снега.

Официальное открытие 10,5 километров горнолыжных трасс на «Роза Хутор» по плану намечено на 9 часов утра понедельника. «По плану открытие с 9 часов утра около 10,5 километров трасс», – сказали в пресс-службе. Заместитель гендиректора по эксплуатации Сергей Чернов заявил, что в день открытия ожидаются «сильный снег и сильный ветер в средних горах и высокогорье, а также плохая видимость на верхних отметках курорта».

Старт горнолыжного сезона был перенесён с 19 на 29 декабря из-за аномально тёплой погоды в начале зимы. «Зимний сезон официально стартовал на «Роза Хутор» 1 декабря, тогда курорт открылся для пеших прогулок в горах», добавили в пресс-службе. Чернов также уточнил, что прирост снежного покрова составляет от 25 сантиметров на нижних отметках до 50 сантиметров в пригребневой зоне, а до 3 января на курорте удержится морозная погода.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о шторме до 6 баллов и волнах до 4,5 метра на побережье Сочи и Сириуса с 28 по 30 декабря, с угрозой смерчей над морем. Также ожидаются сильные дожди, мокрый снег и ветер до 20-22 метров в секунду, а в горах – порывы до 30-35 метров в секунду. По всей горной зоне объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.

