Курорт «Роза Хутор» сообщил об открытии 10,5 км трасс после снегопада
За ночь на курорте «Роза Хутор» выпало до 70 сантиметров свежего снега, при этом открытие 10,5 километров трасс запланировано, сообщили в пресс-службе курорта.
До 70 сантиметров свежего снега выпало за ночь на курорте «Роза Хутор» в Сочи, еще до 25 сантиметров ожидается к вечеру понедельника, передает РИА «Новости».
С 18.00 28 декабря до 6.00 29 декабря, по всем уровням курорта, зафиксировано от 60 до 70 сантиметров осадков, сообщил пресс-служба курорта. В течение дня прогнозируется дополнительно еще 15-25 сантиметров снега.
Официальное открытие 10,5 километров горнолыжных трасс на «Роза Хутор» по плану намечено на 9 часов утра понедельника. «По плану открытие с 9 часов утра около 10,5 километров трасс», – сказали в пресс-службе. Заместитель гендиректора по эксплуатации Сергей Чернов заявил, что в день открытия ожидаются «сильный снег и сильный ветер в средних горах и высокогорье, а также плохая видимость на верхних отметках курорта».
Старт горнолыжного сезона был перенесён с 19 на 29 декабря из-за аномально тёплой погоды в начале зимы. «Зимний сезон официально стартовал на «Роза Хутор» 1 декабря, тогда курорт открылся для пеших прогулок в горах», добавили в пресс-службе. Чернов также уточнил, что прирост снежного покрова составляет от 25 сантиметров на нижних отметках до 50 сантиметров в пригребневой зоне, а до 3 января на курорте удержится морозная погода.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о шторме до 6 баллов и волнах до 4,5 метра на побережье Сочи и Сириуса с 28 по 30 декабря, с угрозой смерчей над морем. Также ожидаются сильные дожди, мокрый снег и ветер до 20-22 метров в секунду, а в горах – порывы до 30-35 метров в секунду. По всей горной зоне объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
