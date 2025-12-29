«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
На Украине сочли провалом «мирного плана» Киева итог переговоров с Трампом
Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».
Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.
Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.
Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.
Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.
Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.
Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».