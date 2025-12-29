На Украине сочли провалом «мирного плана» Киева итог переговоров с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».