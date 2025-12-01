Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря, передает ТАСС.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия не покинет декабрьский саммит без результатов для финансирования Украины. Она отметила, что у Бельгии есть законные основания для беспокойства из-за рисков, однако остальные государства ЕС выразили готовность разделить эти риски.

Каллас добавила: «Мы не намерены уходить с саммита в декабре без результата для финансирования Украины». По ее словам, обсуждения по поводу распределения рисков между странами продолжаются. Ранее Еврокомиссия анонсировала, что военную и финансовую помощь Киеву в 2026–2027 годах планируется обеспечить за счет экспроприированных активов России в виде «репарационного кредита» на 140 млрд евро.

По оценке комиссии, потребности Украины на указанный период составят 135,7 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал оправданной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера по поводу идеи ЕС изъять российские активы.