В Совфеде оценили позицию Бельгии по «затее» ЕС с активами России

Карасин оценил жесткую позицию Бельгии к «затее» ЕС с активами России

Tекст: Вера Басилая

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, «судьба российских активов не дает спокойно спать наиболее корыстным поборникам решать собственные проблемы за чужой счет.

Карасин отметил в Telegram-канале, что позиция бельгийского премьера Де Вевера основана на опасениях возможных юридических последствий таких решений, поскольку если дело дойдет до суда, может возникнуть необходимость возвращать эти средства. По мнению бельгийского премьера, передача замороженных российских денег осложнит поиск выхода из украинского кризиса и будущие переговоры, заявил Карасин.

По словам Карасина, логика Де Вевера выводит на альтернативу – выпуск 45 млрд евро новым общеевропейским долгом, что выглядит куда честнее и правильнее

«Давайте представим себе выражения лиц Мерца и Макрона при обсуждении этого вопроса!» – предложил Карасин.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

Власти России сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов.

Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.