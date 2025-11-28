FT узнала о письме премьера Бельгии с предупреждением ЕК из-за активов России

Tекст: Катерина Туманова

В письме председателю Европейской комиссии Барт Де Вевер выразил обеспокоенность последствиями быстрого принятия плана по использованию российских государственных активов для финансирования Украины, пишет Financial Times (FT).

По его мнению, ускоренное одобрение этой инициативы может затруднить достижение потенциального мирного соглашения и приведет к правовым и финансовым рискам для стран Евросоюза.

Возражения Де Вевера в письме прозвучали за три недели до саммита, на котором лидеры блока должны принять решение о дальнейшем финансировании Киева.

Де Вевер отметил, что крупная часть замороженных российских средств хранится в брюссельском депозитарии Euroclear – 185 млрд евро из 210 млрд евро по всему ЕС.

Бельгия опасается как возможных ответных мер России, так и юридических исков в случае неудачи схемы или отмены санкций по активам. Премьер-министр призвал участников ЕС предоставить обязательные и безотзывные гарантии Euroclear на сумму всех хранящихся средств и обязался добиваться справедливого распределения финансовых и юридических рисков между всеми странами блока.

В письме акцентируется, что предложение предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов является «в корне неверным» решением.

Премьер-министр Бельгии поддержал альтернативную идею – выделить до 45 млрд евро из неиспользованных заимствований бюджета ЕС на покрытие финансовых нужд Украины в 2026 году, поскольку этот вариант, по его оценке, позволит снизить нагрузку на страны ЕС.

Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги по замороженным активам должны опираться на консенсус и юридические гарантии со стороны всех государств Европейского союза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии. Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

В России сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.