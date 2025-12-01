Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.2 комментария
В Бельгии заявили о риске срыва мира из-за кредита ЕС Киеву за счет активов России
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса, если Евросоюз предоставит Украине кредит за счет российских замороженных активов.
Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных российских активов может подорвать перспективы мирного урегулирования на Украине, отмечает глава МИД Бельгии Максим Прево, его слова приводит ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость российских активов, указав: «Теперь очевидно, что активы могут сыграть решающую роль в мирном плане. Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану».
Максим Прево также подверг критике упорство руководства Евросоюза, которое, по его словам, до сих пор не способно принять решение по дальнейшему финансированию Киева. Он отметил, что европейские чиновники продолжают продвигать идею использования российских активов, «не зная, как это сделать и не понимая риски, которые это за собой влечет».
По словам министра, текущий подход ЕС может усложнить поиск путей выхода из украинского конфликта, так как вопрос использования российских активов напрямую влияет на возможные сценарии мирного процесса.
