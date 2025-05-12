Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.2 комментария
Суд заочно арестовал экс-сенатора Хорошавцева
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева.
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева по делу о мошенничестве, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Хорошавцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Защита экс-сенатора обжаловала его заочный арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве арестовал бывшего сенатора Сабадаша по новому делу о мошенничестве.
До этого бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев заявил о даче показаний по эпизодам об убийствах, связанных со старшим и младшим Арашуковыми.