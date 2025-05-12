Суд заочно арестовал экс-сенатора Хорошавцева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Хорошавцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Защита экс-сенатора обжаловала его заочный арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве арестовал бывшего сенатора Сабадаша по новому делу о мошенничестве.

До этого бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев заявил о даче показаний по эпизодам об убийствах, связанных со старшим и младшим Арашуковыми.