Экс-сенатор от КЧР дал показания на Арашуковых и вышел их СИЗО

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, которого обвиняют в хищении, заявил о даче показаний по эпизодам об убийствах в отношении старшего и младшего Арашуковых.

«Да, конечно (давал показания по делу Арашуковых)... именно по убийствам, дружочек», – сказал Дерев корреспонденту РИА «Новости».

Мосгорсуд вынес решение об освобождении экс-сенатора из СИЗО в пятницу. Под арестом Дерев провел один год. В качестве одного из аргументов защита приводила тот факт, что именно Арашуковы инициировали дело в отношении Дерева: адвокаты утверждали, что раз они сейчас находятся сами под следствием, то бывшего сенатора нет смысла держать в СИЗО.

«Я с самого начала сказал, пока они (Арашуковы) на свободе, меня не выпустят», – прокомментировал решение суда Дерев.

По его словам, уголовное преследование стало местью за его показания семь лет назад, передает «Интерфакс».

«Еще в 2012 году Дерев в качестве сенатора от КЧР дал интервью, в котором прямо заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы причастны к ряду убийств в республике. Летом 2018 года, он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали. В настоящее время Дерев проходит по данному делу свидетелем», – сообщил адвокат Дерева Руслан Коблев.

При этом по ранее Следственный комитет заявлял, что связи между уголовными делами бывшего сенатора и Арашуковых не было никакой.

В начале марта 2018 года бывший член Совфеда от Карачаево-Черкесии Дерев был задержан, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2019 года расследование дела против бывшего сенатора завершили.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в зале заседаний Совфеда по подозрению в убийствах и участию в организованном преступном сообществе. В настоящее время он находится под стражей. По делу о хищении газа также арестовали отца Арашукова Рауля.