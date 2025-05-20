  • Новость часаТрамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине
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    Россияне выбрали настоящих друзей
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»
    Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского
    Финские таможенники попросили открыть границы с Россией
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Песков опроверг обсуждение изменений в Конституции
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    Депутат Буцкая попросила проверить детское питание Nestle в России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    48 комментариев
    20 мая 2025, 04:36 • Новости дня

    Хорошавцева обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Суд сообщил о шести эпизодах мошенничества экс-президента Башнефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему главе «Башнефти» Виктору Хорошавцеву инкриминируют шесть преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ.

    Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев был заочно арестован в России, передает РИА «Новости». Согласно официальным судебным документам, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.

    В постановлении говорится: «В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ».

    Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый действовал в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами.

    Суд отметил, что эти лица контролировали движение средств, которые, как полагают следователи, были похищены путем перевода в подконтрольные структуры.

    Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева.

    17 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»

    Захарова предостерегла Киев от влияния советчиков НАТО на переговоры

    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    @ mid.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к заявлению украинского дипломата Андрея Сибиги заявила, что Украина не должна позволять советчикам НАТО сбить себя с курса урегулирования ситуации.

    В своем Telegram-канале она отметила, что именно Россия предложила и реализовала инициативу по возвращению одной тысячи человек, о которой говорил Сибига.

    По словам Захаровой, если «отбросить оскорбления и обзывания», то даже по мнению Сибиги, предложенное Россией имело смысл.

    Она подчеркнула, что «главное – чтобы украинцы не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов».

    Ранее шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее », сторонам удалось договориться о возвращении 1 тыс. человек, отметив, что переговоры имели смысл как минимум ради этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 17:21 • Новости дня
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время интервью на украинском телевидении Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) забылся и заговорил по-русски, он допустил возможность масштабного обмена военнопленными «1 000 на 1 000» уже на следующей неделе.

    Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время интервью украинскому телевидению заговорил по-русски. На вопрос ведущего о возможном обмене военнопленными он произнес: «Ну вы же понима… вразумиете», неожиданно начав фразу на русском языке.

    В ходе беседы Буданов также заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом в формате «1 000 на 1 000» может пройти на следующей неделе. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны близки к завершению подготовки.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. человек.

    СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий и наличие переводчика с украинского на русский на переговорах в Стамбуле.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    17 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина рано или поздно вернется к России после того, как убедится в бесперспективности европейского выбора, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

    Константинов отметил, что на такой разворот потребуется еще время. Он также выразил мнение, что последствия распада СССР до сих пор не преодолены, передает РИА «Новости».

    По словам Константинова, украинское общество со временем осознает, что его будущее связано с Россией. Глава парламента Крыма убежден, что восстановление единства возможно, но процесс этот будет постепенным.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современной Украины.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    17 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает детали переговоров со стороны России и Украины ради их результативности.

    По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.

    «Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.

    Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

    Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

    Коментарии (10)
    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, для Москвы крайне важно, кто именно подпишет документы от имени Киева в случае достижения договоренностей между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Также Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    По словам представителя Кремля, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран. Кремль считает такую встречу возможной.

    По словам пресс-секретаря президента, любые прямые переговоры между лидерами должны стать итогом серьезной работы переговорщиков.

    Ранее политолог Евгений Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (11)
    17 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность запуска мирных переговоров, отметив невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал не упустить этот шанс.

    По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.

    Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.

    Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

    Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Коментарии (21)
    18 мая 2025, 07:38 • Новости дня
    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России

    Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка

    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.

    Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.

    «Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.

    По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.

    «Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный  кинематограф превратилась в комедию.

    Коментарии (27)
    17 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Попп высказал мнение, что ультиматум Мерца по поводу прекращения огня на Украине стал проявлением беспомощности Берлина, передает РИА «Новости».

    Историк отметил, что Мерц слишком далеко зашел в своих угрозах в отношении России, начав обсуждать возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что теперь канцлер оказался в сложной ситуации.

    По его мнению, такие вооружения нельзя поставлять в другие страны и их следует оставить исключительно для нужд обороны Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала блокировку трубопровода «Северный поток-2» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу. Кроме того, Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (2)
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    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго

    В то время, как Россия и Украина начали первые за три года переговоры, Евросоюз решил ужесточать санкции против Москвы. Брюссель грозит жестко ударить по нефти, газу и финансовому сектору. Более того, ЕС даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Что из этого у него может получиться? Подробности

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    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

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    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории? Подробности

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    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

    «Откровенным русофобом» называют политологи человека, выигравшего в итоге выборы президента Румынии. Чем известен Никушор Дан, с помощью каких хитростей и манипуляций он в итоге смог победить – и какими последствиями это в итоге может грозить Евросоюзу в целом? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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