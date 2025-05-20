Хорошавцева обвинили в шести эпизодах мошенничества

Суд сообщил о шести эпизодах мошенничества экс-президента Башнефти

Tекст: Денис Тельманов

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев был заочно арестован в России, передает РИА «Новости». Согласно официальным судебным документам, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.

В постановлении говорится: «В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый действовал в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами.

Суд отметил, что эти лица контролировали движение средств, которые, как полагают следователи, были похищены путем перевода в подконтрольные структуры.

Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева.