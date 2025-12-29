Профессор Кузник: Трамп осознал, что затягивание конфликта ослабило позиции Киева

Tекст: Вера Басилая

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прошедшая 28 декабря, не принесла значительных результатов, передает ТАСС.

Питер Кузник, профессор и директор Института ядерных исследований Американского университета, отметил, что переговоры закончились без существенного прогресса, стороны подчеркнули сохраняющиеся сложности.

Кузник считает, что Трамп отдает себе отчет в том, что затягивание урегулирования усиливает потери Украины: политолог полагает, что президент США осознает ослабление позиций Киева по мере продолжения столкновений, а также рост числа погибших и раненых. По мнению эксперта, Зеленский и его европейские союзники поняли, что не смогут рассчитывать на поддержку Трампа так, как это было при Джо Байдене.

Эксперт обратил внимание на отсутствие оптимизма и энтузиазма со стороны Трампа, что нехарактерно для него. На совместной пресс-конференции настроение политиков было спокойным и сдержанным, а взаимные высказывания носили крайне осторожный характер.

Кузник отметил, что критика Байдена Трампом типична для нынешнего американского лидера, при этом наблюдался недостаток прежнего запала.

Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов урегулирования на Украине.

Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире на Украине может потребовать референдума.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной полностью согласованы.