Волонтеры поздравили детей онкоцентра Рогачева подарками к Новому году

Tекст: Елизавета Шишкова

Активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили детей, проходящих лечение в Федеральном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, с наступающим Новым годом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе праздничной акции волонтёры подготовили персональные подарки для 21 ребенка, среди которых – мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы, наборы для творчества, ночники, косметички и кукольные домики.

Из-за действующих ограничений по эпидемиологической ситуации волонтёры не смогли лично передать подарки детям в отделениях. Все презенты были переданы координатору фонда «Подари жизнь», который сопровождает работу детских отделений в центре.

Организаторы подчеркивают, что акция стала частью новогодней гуманитарной инициативы и направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение заботы.

«Новый год – это время, когда особенно важно дарить тепло и внимание тем, кому сейчас непросто. Мы хотели, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он не один, что рядом есть люди, готовые поддержать и подарить радость, несмотря ни на какие обстоятельства», – отметил председатель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.