Волонтеры поздравили детей онкоцентра Рогачева подарками к Новому году
В преддверии Нового года дети, проходящие длительное лечение на базе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, получили персональные подарки от активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства».
Активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили детей, проходящих лечение в Федеральном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, с наступающим Новым годом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе праздничной акции волонтёры подготовили персональные подарки для 21 ребенка, среди которых – мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы, наборы для творчества, ночники, косметички и кукольные домики.
Из-за действующих ограничений по эпидемиологической ситуации волонтёры не смогли лично передать подарки детям в отделениях. Все презенты были переданы координатору фонда «Подари жизнь», который сопровождает работу детских отделений в центре.
Организаторы подчеркивают, что акция стала частью новогодней гуманитарной инициативы и направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение заботы.
«Новый год – это время, когда особенно важно дарить тепло и внимание тем, кому сейчас непросто. Мы хотели, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он не один, что рядом есть люди, готовые поддержать и подарить радость, несмотря ни на какие обстоятельства», – отметил председатель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.