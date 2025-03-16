Франция призналась в неспособности возобновить воинский призыв

Макрон заявил об отсутствии ресурсов для возвращения воинского призыва во Франции

Tекст: Антон Антонов

Макрон подчеркнул, что данный вариант является нереалистичным, так как Франция не располагает необходимой материальной базой и инфраструктурой для осуществления этого плана. «У нас больше нет базы, больше нет инфраструктуры», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Voix du Nord.

В ближайшее время начнется информационная кампания, направленная на привлечение большего числа граждан к пополнению воинского резерва. Планируется увеличить его численность с текущих 40 тыс. человек до 100 тыс. к 2035 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии обсуждают возвращение всеобщей воинской повинности, но министр обороны Борис Писториус отметил, что для этого не хватает казарм и данных о призывниках за последние десять лет. В 2023 году власти Латвии восстановили обязательный воинский призыв. Литовская армия в 2015 году также частично вернулась на призывную основу.