Tекст: Денис Тельманов

Польское руководство решило не приглашать украинских представителей на торжественное мероприятие, передает РИА «Новости».

«Представителей Украины не пригласили на военный парад в Польше, который состоится в Варшаве 15 августа», – отмечается в сообщении минобороны страны.

В масштабном событии задействуют около 1,8 тыс. военнослужащих, свыше 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К параду присоединятся военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии, при этом самую многочисленную группу составят французы.

Одновременно в Гдыне и Гданьске пройдет морской парад с участием более 20 кораблей.

Отношения двух стран остаются напряженными из-за разногласий вокруг Волынской резни. В 2026 году ситуация обострилась после того, как Владимир Зеленский поучаствовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенная в РФ организация) и присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*». В ответ Варшава лишила его ордена Белого Орла.

Кроме того, ФСБранее опубликовала архивный документ, подтверждающий причастность к убийствам мирных поляков Мирослава Симчича, которому Зеленский в 2022 году присвоил звание героя.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на факты героизации нацистских преступников на Украине, требуя реакции международных структур.

Группа европейских политиков из Варшавы инициировала дебаты для осуждения преступлений украинских националистов.