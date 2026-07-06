Tекст: Дмитрий Зубарев

О возможной отправке вооружений рассказал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, передает РИА «Новости».

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», – сказал он в эфире Kanal Zero.

Босак потребовал принять закон, запрещающий передачу любого оружия за границу без одобрения депутатов. Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий допустил, что кабинет министров принял решение без ведома польского лидера Кароля Навроцкого. Он напомнил о похожей ситуации с поставками истребителей, когда главу государства также не проинформировали.

Месяцем ранее издание The New York Times сообщало об острой нехватке у Киева ракет-перехватчиков. Владимир Зеленский также признавал неспособность украинской противовоздушной обороны отражать удары баллистических ракет.

Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и не способствуют мирным переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Польши пообещало рассекретить информацию о военной помощи Киеву.

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак потребовал немедленно прекратить финансовую поддержку Украины.

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.