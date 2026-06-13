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    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    13 июня 2026, 15:38 • Новости дня

    NYT: ВСУ столкнулись с катастрофическим дефицитом ракет Patriot

    NYT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет The New York Times.

    «В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты подчеркивают, что текущие темпы поставок боеприпасов лишают украинские войска возможности выстроить целостную систему противовоздушной обороны.

    Кроме того, ситуация осложняется конфликтом на Ближнем Востоке, где перехватчики также требуются Соединенным Штатам и их союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на затягивание поставок зенитных ракет со стороны США.

    Командование ВСУ сосредоточило оставшиеся комплексы Patriot исключительно вокруг Киева.

    Глава государства признал критический дефицит боеприпасов для ПВО на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    12 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»

    Зеленский предупредил о возможных ракетных ударах «Орешником» в ближайшие дни

    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив о вероятности масштабных атак с использованием «Орешника».

    Глава киевского режима обратился к жителям страны с предупреждением об опасности. По его словам, руководство Украины осознает планы командования России, делающего ставку на применение высокотехнологичного вооружения, передают «Вести».

    «Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что украинцы должны рассчитывать на собственную внимательность и беречь свои жизни. Одновременно Воздушные силы ВСУ выпустили предупреждение о высокой вероятности применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, что вызвало слухи о возможном использовании комплекса «Орешник». В России официальных заявлений о новом применении этого оружия не делали.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

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    12 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    @ Jens Buettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США

    а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».

    «Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.

    Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.

    США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.

    В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.

    Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.

    Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.

    Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 01:56 • Новости дня
    Захарова парой слов описала действия Зеленского в отношении русского языка

    Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка

    Захарова парой слов описала действия Зеленского в отношении русского языка
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством, что в российском внешнеполитическом ведомстве резко осудили.

    «Неонацизм в действии», – прокомментировала ТАСС ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Инициатива Владимира Зеленского лишить русский язык гарантий безопасности является прямым проявлением радикальной идеологии.

    Ранее глава киевского режима подписал закон, который официально исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Данный документ был принят в рамках реализации требований Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

    Напомним, с 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

    Власти Полтавы запретили русскоязычные фильмы и книги.


    В мае языковой омбудсмен Украины Ивановская потребовала  десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.


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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    12 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необратимость процесса возвращения исторических территорий, передает РИА «Новости». По его словам, продвижение Вооруженных сил идет планомерно и непрерывно.

    «Шаг за шагом – не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.

    Российский лидер добавил, что успешный исход специальной военной операции не должен вызывать никаких сомнений. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    Ранее российский лидер сообщил о полном контроле Вооруженных сил над территорией Луганской народной республики.

    До этого президент назвал боевые действия в Донбассе возвращением своих исторических земель.

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    12 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, а украинские командиры заявляют о взятии ВС России города уже к концу лета, сообщили военкоры.

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин. Эксперт подчеркнул, что осталось лишь зачистить оставшиеся силы противника, после чего город будет полностью освобожден в ближайшее время.

    Украинские военные также признают критическую ситуацию на этом направлении. «Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», – заявил один из комбригов ВСУ киевским СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярый» рассказал, что российская пехота уже ведет городские бои на флангах под прикрытием растительности. Другие офицеры противника подтвердили, что в город проникли более сотни бойцов армии России. Один из украинских командиров отметил, что российские войска вклинились в центр города, и это уже полноценное сопротивление, а не просто инфильтрация.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    12 июня 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин заявил о признании Западом истинной цели Минских соглашений

    Tекст: Вера Басилая

    Западные политики признали, что договоренности в Минске заключались исключительно для подготовки украинской армии к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в День России провел встречу с участниками специальной военной операции, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что западные страны использовали дипломатические договоренности как прикрытие для усиления военного потенциала Киева.

    «Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия», – заявил Путин.

    По словам президента, об истинных мотивах заключения Минских соглашений прямо заявили бывший канцлер Германии и экс-президент Франции. Политики признали, что документ был необходим для получения времени на подготовку украинских войск.

    В прошлом году президент России рассказал об обмане Москвы западными партнерами при подписании Минских соглашений.

    Бывшие лидеры Германии, Франции и Украины публично подтвердили попытку дать Киеву время для усиления армии.

    Иностранные политики использовали эти договоренности для подготовки украинской стороны к боевым действиям.

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    12 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    Зеленский лишил русский язык защиты на Украине

    Зеленский исключил русский из перечня защищаемых языков на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков.

    Президент Украины подписал документ, лишающий русский язык статуса защищаемого, передает ТАСС. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об этом в соцсети.

    «Зеленский подписал Закон № 4699 – IX – важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств», – заявил Стефанчук. По его словам, русский язык окончательно изъят из перечня языков, к которым применяются положения Европейской хартии.

    Верховная рада одобрила этот закон в декабре 2025 года. Документ приводит языковое законодательство в соответствие с обновленным переводом хартии. Из списка также исключили молдавский язык, оставив румынский, заменили еврейский на иврит и добавили чешский.

    С 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.

    Власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

    Летом 2025 года с официального сайта президента Украины исчезла русскоязычная версия.

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    12 июня 2026, 18:29 • Новости дня
    Путин заявил о развязанной НАТО войне против России после переворота на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Страны НАТО развязали войну против России, она началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России», – подчеркнул Путин во время встречи с военнослужащими в День России.

    По словам президента, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.

    «Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал российский лидер.

    Путин также добавил, что Москва восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе, но руководство киевского режима отказалось выполнять Минские соглашения.

    «Мы восемь лет ждали решений мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: «ничего выполнять не будем». Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают», – сказал Путин в ходе встречи.

    Президент России Владимир Путин заявил о противостоянии Москвы всему коллективному Западу в лице НАТО.

    В декабре прошлого года глава государства разъяснил американским журналистам истинные причины начала украинского конфликта.

    В сентябре прошлого года Путин напомнил премьер-министру Словакии Роберту Фицо о содействии западных стран государственному перевороту в Киеве.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    12 июня 2026, 15:55 • Новости дня
    Иностранец вывозил украинских уклонистов под видом музыкантов

    На Украине задержали иностранца за переправку уклонистов под видом музыкантов

    Tекст: Мария Иванова

    Во Львовской области задержали организатора нелегального канала, который за 12 тыс. долларов переправлял призывников в Евросоюз под видом гастролей.

    Правоохранительные органы Украины разоблачили схему незаконной переправки граждан за границу под видом проведения культурных мероприятий, передает РИА «Новости».

    «Гастроли в Европу за 12 тыс. долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине», – сообщили в Национальной полиции.

    По информации следствия, данные мужчин вносились в систему «Шлях» как участников группы, отправляющейся на гастроли. Стоимость услуги варьировалась от восьми до 12 тыс. долларов.

    Организатора задержали при получении аванса. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, что грозит лишением свободы на срок до девяти лет. На фоне нехватки личного состава в рядах ВСУ мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации различными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Словакию.

    В апреле в Запорожье создали для вывоза дезертиров за границу фиктивное круглосуточное такси.

    Зимой сотрудники военкоматов в Ивано-Франковской области за деньги перевозили уклонистов к румынской границе на служебных автомобилях.

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    12 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Кадыров заявил о необходимости прекратить украинскую государственность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не должна существовать как государство, необходимо применять против киевского режима все более жесткие меры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами – это не банда какая-то, это государственные террористы», – заявил Кадыров, передает ТАСС.

    Он добавил, что противников Москвы активно снабжают десятки стран мира. По его мнению, Россия противостоит западноевропейским государствам и блоку НАТО, а не только Киеву. Политик также назвал реальными врагами силы, стремящиеся разрушить традиционный мир и отвергающие религию.

    В начале июня лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предупредил о риске полного уничтожения Украины.

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    12 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова: США подтвердили правоту России по биолабораториям на Украине

    Захарова: США подтвердили заявления Москвы о биолабораториях на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Рассекреченные в Соединенных Штатах материалы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что документы Нацразведки США свидетельствуют о создании Штатами 40 лабораторий, сотрудничавших с американскими военными институтами.

    «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», – указала дипломат.

    Пакет документов был рассекречен 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что многие из этих объектов занимались исследованиями опасных и высокозаразных патогенов практически без какого-либо контроля.

    В опубликованных материалах отмечается, что политики и медицинские работники лгали американскому народу о существовании финансируемых США биологических лабораторий. В документах приводится карта объектов, где велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, лихорадок Марбург и Эбола, чумы и других патогенов.

    В мае Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Американское правительство долгие годы намеренно скрывало масштабное финансирование данных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов при поддержке Пентагона.

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