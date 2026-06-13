NYT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков Patriot

Tекст: Елизавета Шишкова

«В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Журналисты подчеркивают, что текущие темпы поставок боеприпасов лишают украинские войска возможности выстроить целостную систему противовоздушной обороны.

Кроме того, ситуация осложняется конфликтом на Ближнем Востоке, где перехватчики также требуются Соединенным Штатам и их союзникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на затягивание поставок зенитных ракет со стороны США.

Командование ВСУ сосредоточило оставшиеся комплексы Patriot исключительно вокруг Киева.

Глава государства признал критический дефицит боеприпасов для ПВО на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.