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Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для ПВО
Украина испытывает серьезный дефицит ракет для систем ПВО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, посетовав на затягивание поставок вооружений со стороны США.
Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky заявил о проблемах с ПВО, вызванных «большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами и очень медленной передачей из США из-за Ирана».
Он отметил, что украинские военные способны работать против различных типов ракет и беспилотников, в том числе с разными двигателями и скоростями. При этом, по его словам, против баллистических ракет украинские силы сейчас действовать не могут, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в конце мая пожаловался на молчание США по поводу дополнительных поставок систем и ракет ПВО на фоне дефицита боеприпасов.
Ранее он заявил о нехватке средств противоракетной обороны и отсутствии прогресса в их производстве в США.
В апреле Зеленский в интервью немецкому телевидению признал критический дефицит ракет Patriot на Украине из-за перенаправления американского вооружения на Ближний Восток.