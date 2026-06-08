Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для ПВО

Tекст: Антон Антонов

Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky заявил о проблемах с ПВО, вызванных «большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами и очень медленной передачей из США из-за Ирана».

Он отметил, что украинские военные способны работать против различных типов ракет и беспилотников, в том числе с разными двигателями и скоростями. При этом, по его словам, против баллистических ракет украинские силы сейчас действовать не могут, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в конце мая пожаловался на молчание США по поводу дополнительных поставок систем и ракет ПВО на фоне дефицита боеприпасов.

Ранее он заявил о нехватке средств противоракетной обороны и отсутствии прогресса в их производстве в США.

В апреле Зеленский в интервью немецкому телевидению признал критический дефицит ракет Patriot на Украине из-за перенаправления американского вооружения на Ближний Восток.