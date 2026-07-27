В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Пушилин заявил об ускорении наступления российских войск
Российские силы увеличивают темпы продвижения в ДНР, взламывая эшелонированную оборону ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Отечественные военные увеличивают скорость наступления в регионе, пробивая сложную систему защиты ВСУ, передают «Вести».
Глава республики Денис Пушилин подтвердил значительные успехи на линии боевого соприкосновения.
«Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения. За прошедшую неделю наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов на красноармейско-добропольском участке фронта», – сказал политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвигаются к городу Дружковка в Донецкой народной республике.
Украинская армия несет серьезные потери на добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении войск на красноармейском направлении.