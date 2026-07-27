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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    27 июля 2026, 10:59 • Новости дня

    Пушилин заявил об ускорении наступления российских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы увеличивают темпы продвижения в ДНР, взламывая эшелонированную оборону ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Отечественные военные увеличивают скорость наступления в регионе, пробивая сложную систему защиты ВСУ, передают «Вести».

    Глава республики Денис Пушилин подтвердил значительные успехи на линии боевого соприкосновения.

    «Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения. За прошедшую неделю наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов на красноармейско-добропольском участке фронта», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвигаются к городу Дружковка в Донецкой народной республике.

    Украинская армия несет серьезные потери на добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении войск на красноармейском направлении.

    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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    27 июля 2026, 06:22 • Новости дня
    В ДНР поймали переодетых в российскую форму украинских диверсантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боев за Белицкое в ДНР российские бойцы захватили участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые пытались скрытно проникнуть на позиции под видом российских солдат, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол.

    Солдаты группировки «Центр» пресекли попытку прорыва противника, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ рассчитывали незаметно пройти на контролируемые территории, переодевшись в чужую экипировку, сказал собеседник РИА «Новости».

    Однако российские силы заранее знали о готовящейся провокации.

    «Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла», – добавил источник.

    Офицер отметил, что двое захваченных бойцов раскрыли данные о численности и целях своих отрядов. Кроме того, командир взвода пятой гвардейской бригады Кирилл Шкляев отметил, что операторы беспилотников заметили еще двух украинских военных в черной форме. Они силой тащили сопротивляющегося человека к передовым позициям.

    По словам Шкляева, ситуация выглядела крайне нетипично. Противники в черных костюмах напоминали заградотряд, из-за чего российские бойцы прозвали их местным территориальным центром комплектования.

    В мае на харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа из 10 человек.

    В октябре 2025 года российские военнослужащие уничтожили переодетую в форму армии РФ украинскую диверсионную группу в ЛНР.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    26 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.

    Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.

    Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.

    Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.

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    26 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по украинской портовой инфраструктуре

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли серию ударов по портовым объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые используются для обеспечения нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты транспортной и портовой инфраструктуры на Украине, задействованные в интересах украинских войск, передает РИА «Новости».

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили сухогруз и десантный катер в портах Черноморск и Николаев.

    Несколькими днями ранее авиация уничтожила объекты хранения горюче-смазочных материалов в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Одессы.

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    26 июля 2026, 23:10 • Новости дня
    Сенатор Волошин потребовал от Запада оплатить восстановление Донбасса

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовое бремя за разрушения в Донбассе и Новороссии на сумму свыше 1 трлн рублей должны понести иностранные спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

    Компенсация ущерба в Донбассе, Новороссии и приграничье России за счет украинского бюджета выглядит маловероятной, так как потребности Киева в собственном восстановлении оцениваются почти в 600 млрд долларов, отметил он.

    «Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично», – заявил сенатор ТАСС.

    Волошин отметил крайне высокую зависимость украинской экономики от масштабной внешней поддержки.

    Он добавил, что ответственность за разрушенную инфраструктуру обязаны разделить государства, долгие годы финансировавшие эскалацию конфликта.

    «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей. В апреле Пушилин сообщил о планах восстановить шесть освобожденных пунктов ДНР. Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    26 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская авиация нанесла успешные удары по позициям украинских подразделений в Донецкой народной республике и Сумской области, применив мощные авиабомбы, сообщили в Минобороны.

    «Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Райгородок в ДНР. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    Помимо этого, авиация нанесла удар по позициям противника в Сумской области. В районе населенного пункта Кияница с помощью авиабомб ФАБ-500 был разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар пятью авиабомбами по пункту временной дислокации украинских войск в населенном пункте Щурово.

    Несколькими неделями ранее российская авиация атаковала пункт управления беспилотниками в районе Доброполья.

    В начале месяца Воздушно-космические силы России поразили военные объекты противника в Донецкой народной республике и Сумской области.

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    26 июля 2026, 21:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 32 украинских дронов за 12 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно отразили массированную атаку беспилотных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.

    Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 32 украинских дрона, передает РИА «Новости». Атака продолжалась на протяжении всего дня.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в Министерстве обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные отразили масштабный налет 328 беспилотников.

    Днем ранее дежурные средства ПВО уничтожили 571 украинский дрон над территорией страны.

    В середине месяца отечественные системы противовоздушной обороны ликвидировали 252 вражеских аппарата.

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    27 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штурмовую группу украинского «полка смерти»

    Войска группировки «Север» сорвали контратаку штурмовиков ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена, сообщили в российских силовых структурах..

    Силовые структуры сообщили об успешном отражении удара врага, передает ТАСС. Командование украинских войск отправило в бой солдат 225-го отдельного штурмового полка.

    «В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки «Север», а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале лета украинское командование перебросило резервные отряды «полка смерти» в Сумскую область.

    Месяцем ранее военнослужащие российской группировки «Север» разгромили силы этого формирования под Волчанском.

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    27 июля 2026, 07:22 • Новости дня
    Бойцов ПВО из Никополя перебросили под Харьков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя Днепропетровской области, переброшены в Харьковскую в штурмовые подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые ранее обеспечивали противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, направлены в штурмовые подразделения под Харьков, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитной ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). По сообщениям родственников украинских националистов, их родных и близких планируют использовать в штурмовых группах», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перевело харьковских зенитчиков в штурмовые подразделения.

    Осенью прошлого года ВСУ отправили личный состав киевских расчетов ПВО в штурмовики под Сумами.

    Летом прошлого года украинские военные перебросили дополнительные штурмовые группы к Меловому в Харьковской области.

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    27 июля 2026, 06:02 • Новости дня
    Власти Татарстана объявили о ракетной опасности

    Режим ракетной опасности ввели на всей территории Татарстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим ракетной опасности введен на территории Татарстана, сообщается в канале РСЧС республики в «Максе».

    Режим ракетной опасности введен на территории Республики Татарстан, передает ТАСС. Соответствующее предупреждение опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

    «На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении ведомства. Гражданам настоятельно рекомендуется следовать инструкциям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая из-за возникшей угрозы аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием гражданских рейсов.

    В середине июля правоохранители задержали жителя Нижнекамска за публикацию видео последствий атаки беспилотника.

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    27 июля 2026, 09:16 • Новости дня
    Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При зачистке Белицкого в Донецкой народной республике штурмовые отряды обнаружили украинских военнослужащих, которые пытались укрыться от дронов в деревянных уборных, сообщил старший разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Дед».

    «Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим», – рассказал военный РИА «Новости».

    Командир взвода Антон Гавришов добавил, что украинские силы регулярно пытались контратаковать позиции Вооруженных сил России в Белицком. Однако все подобные попытки своевременно выявлялись благодаря эффективной работе операторов беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили в Белицком переодетых украинских диверсантов.

    Операторы беспилотников зачистили около 20 блиндажей противника в районе Орехова в Запорожской области.

    Напомним, ВС России освободили Белицкое на прошлой неделе.

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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