Бывший мэр Пафоса предстал перед судом за изнасилование

Суд на Кипре начал рассмотрение дела экс-мэра Пафоса об изнасиловании

Tекст: Мария Иванова

На Кипре приступили к рассмотрению уголовного дела, передает РИА «Новости».

«В понедельник за закрытыми дверями начался судебный процесс над отстраненным от должности мэром Пафоса Федонасом Федоносом, обвиняемым в изнасиловании и домашнем насилии», – цитирует агентство издание Cyprus Mail. Заседания пройдут с 27 по 31 июля.

Бывший градоначальник свою вину категорически отрицает. Всего ему предъявлено пять обвинений, среди которых изнасилование, непристойное посягательство и умышленное причинение телесных повреждений. Кроме того, экс-мэру вменяют использование веществ для вызова опьянения и подавления воли жертвы.

Тема домашнего насилия возникла после заявления блогера Иоанны Фотиу о госпитализации жены политика в 2017 году из-за побоев. При этом сама супруга Луиза Андреу полностью опровергла эти утверждения.

Расследование активизировалось в феврале 2026 года. Показания против Федоноса дал конфликтующий с ним владелец строительной компании Теодорос Аристодему. Он заявил об изнасиловании, якобы совершенном экс-мэром около десяти лет назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд на Кипре оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева в США.