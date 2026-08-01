Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.20 комментариев
Боевика «Кракена» задержали за убийство украинца на Бали
В Киеве задержали боевика «Кракена» по подозрению в убийстве украинца на Бали
Украинские правоохранители взяли под стражу бывшего участника националистического подразделения, которого подозревают в жестокой расправе над соотечественником на Бали.
В столице Украины задержан бывший боец полка ВСУ «Кракен» (признан в России террористической организацией и запрещен) Глеб Новостройный, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве задержали бывшего бойца подразделения «Кракен» Глеба Новостройного (Днепрянин). Его могут подозревать в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали», – говорится в публикации.
Уголовное дело, по которому арестован Новостройный, в настоящее время засекречено. При этом неофициальные источники в рядах националистов уверенно связывают его задержание именно с расправой над Комаровым в Индонези, передает РИА «Новости».
В конце февраля сообщалось о похищении двух украинцев на острове Бали. По данным знакомых с ситуацией источников, мужчины могли иметь отношение к крупной сети мошеннических кол-центров. Отмечалось, что эта нелегальная структура контролировалась приближенными Владимира Зеленского.
Позднее индонезийские правоохранители обнаружили на курортном острове расчлененные человеческие останки. Было установлено, что они принадлежат пропавшему Игорю Комарову. По информации местной полиции, подозреваемыми по этому громкому уголовному делу проходят семеро иностранных граждан.
В марте боевики подразделения «Кракен» отказались выполнять боевые задачи на линии соприкосновения.
В мае российские войска нанесли поражение отрядам этого националистического формирования в Харьковской области.