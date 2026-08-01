Развожаев: Женщина погибла при атаке дронов на Севастополь

Tекст: Дмитрий Зубарев

При массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Севастополь погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в MAX.

«Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили этой ночью 20 БПЛА. К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей», – написал глава региона.

Губернатор уточнил, что в больницу с множественными осколочными ранениями доставлен 79-летний мужчина. Кроме того, 55-летняя женщина получила ожоги, однако от госпитализации она отказалась. По предварительной информации, в ходе налета полностью сгорели два частных дома и один автомобиль, а 15 машин и три жилых здания получили повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в ходе ночной атаки беспилотников в Севастополе погиб мирный житель.

В июне над городом сбили 33 украинских дрона.

В результате того налета пострадали десять многоэтажных и пять частных домов.