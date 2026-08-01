Кулевский НПЗ в Грузии заменил российскую нефть казахстанской и ливийской

Tекст: Валерия Городецкая

Управляющая терминалом компания Black Sea Petroleum сообщила о переходе на казахстанское и ливийское сырье, передает ТАСС.

«Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе. 3 июля 2026 года между Black Sea Petroleum и международной торговой компанией было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит нефть ливийского происхождения», – говорится в заявлении.

Представители компании подчеркнули, что продолжают тесно сотрудничать с Еврокомиссией. Они также регулярно знакомят европейское ведомство со своим планом по диверсификации поставок.

Ранее управляющая компания Black Sea Petroleum анонсировала отказ от переработки российской нефти на Кулевском НПЗ с августа-сентября.

Евросоюз потребовал от предприятия прекратить прием сырья из России для исключения из 21-го санкционного списка.

Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны.