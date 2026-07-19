Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака

Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости раком легких

Tекст: Катерина Туманова

«В то же время, как в России, так и в мире, отмечается снижение заболеваемости раком легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода и желудка. Причина – снижение потребления табака, контроль содержания в табачных изделиях канцерогенных веществ, снижение потребления алкоголя и снижение инфицированности населения Helicobacter pylory. Последнее является основной причиной рака желудка», – сказал он ТАСС.

Заридзе называет главным фактором, способствующим уменьшению заболеваемости и смертности, профилактику. Врач отметил важность сокращения потребления табака и спиртного, необходимости борьбы с инфекциями, включая вакцинацию против вируса папилломы человека и гепатита В.

Кроме того, значимую роль играют правильное питание и достаточная физическая активность, добавил специалист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Каприн сообщил, что выживаемость больных раком значительно выросла за 10 лет. В России создали выявляющий рак за три минуты онкосканер. ВОЗ назвала способы профилактики рака.