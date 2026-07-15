Онколог Каприн: Выживаемость онкобольных значительно выросла за 10 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Один из ключевых показателей эффективности онкологической службы – пятилетняя выживаемость. За десятилетие рост составил более 7%, а для онкологии это очень серьезный результат», – заявил академик, передает РИА «Новости».

Специалист уточнил, что в 2015 году доля пациентов под наблюдением составляла 52,9%, а к 2024 году достигла 60,1%.

В 2025 году показатель закрепился на уровне 59,3%. Медик добавил, что такие успехи стали возможны благодаря новейшим технологиям, которых ранее не было в клинической практике.

В июне в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

В мае первые российские онкобольные получили персонифицированную отечественную вакцину от рака кишечника.

В прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о рекордной доле выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях.