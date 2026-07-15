Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Онколог Каприн: Выживаемость онкобольных значительно выросла за 10 лет
Доля страдающих раком россиян, живущих более пяти лет после постановки диагноза, стабильно увеличивается благодаря внедрению современных медицинских технологий, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Один из ключевых показателей эффективности онкологической службы – пятилетняя выживаемость. За десятилетие рост составил более 7%, а для онкологии это очень серьезный результат», – заявил академик, передает РИА «Новости».
Специалист уточнил, что в 2015 году доля пациентов под наблюдением составляла 52,9%, а к 2024 году достигла 60,1%.
В 2025 году показатель закрепился на уровне 59,3%. Медик добавил, что такие успехи стали возможны благодаря новейшим технологиям, которых ранее не было в клинической практике.
В июне в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.
В мае первые российские онкобольные получили персонифицированную отечественную вакцину от рака кишечника.
В прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о рекордной доле выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях.