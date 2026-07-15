Украинский пленный Шабанов обещал взрывать машины ТЦК после обмена

Tекст: Вера Басилая

Украинский пленный Шабанов попросил внести его в списки на обмен, пообещав ликвидировать командование ВСУ и взрывать машины ТЦК, передает ТАСС.

По его словам, во время допроса, он обозначил все координаты, где служил.

«Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации. ТЦК – это такие люди, которых не жалко. Людей вырывают с улиц, хромых, больных догоняют, бьют, потом на передок кидают», – заявил Шабанов.

По данным силовых структур, Шабанов служил пограничником, он родом с Сумской области, из города Глухов. Там уточнили, что он сдался в плен российским военным сразу после переброски на передовую, не оказав сопротивления. По словам силовиков, сам Шабанов рассказывал, что около четырех с половиной лет нес службу в нарядах и на наблюдательных пунктах и считал неправильным, когда опытные националисты находятся в тылу, а насильно мобилизованных граждан без подготовки отправляют на передний край, фактически «на мясо».

Представители силовых структур подчеркнули, что не верят в искренность намерений военнопленного. По их словам, Шабанов проявил себя как трус, поэтому его обещания не вызывают доверия. Они добавили, что пленный останется в неволе, а после обмена, если он откажется выполнять данные обещания, будет опубликована еще одна часть видео с его участием.

Украинский военнопленный Николай Пилипчук заявил о намерении передать российским военным координаты территориального центра комплектования на Украине для удара по нему.

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей стали чаще передавать российским военным координаты объектов ВСУ на фоне всеобщей неприязни к сотрудникам территориальных центров комплектования.

Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов рассказал о создании на Украине групп для поимки и «наказания» работников территориальных центров комплектования.