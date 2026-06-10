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Власти Венгрии отказались поставлять вооружения на Украину
Венгрия официально отказалась поставлять оружие Киеву и поддержать расширение ЕС
Новое правительство Венгрии выступило категорически против отправки военной помощи Киеву и форсированного принятия соседней республики в состав Европейского союза.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подтвердила решение нового руководства страны отказаться от военной поддержки Киева, передает ТАСС. Она озвучила эту позицию на пресс-конференции в Берлине после завершения переговоров с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Ранее аналогичные заявления делал премьер-министр Петер Мадьяр в ходе предвыборной кампании партии «Тиса».
Отвечая на вопросы журналистов, глава дипломатического ведомства подчеркнула неизменность выбранного курса. «Венгрия является сторонником вступления любой другой страны в ЕС, основанного на заслугах. А что касается поставок оружия, то наша позиция абсолютно ясна», – заявила Орбан.
Министр также добавила, что Будапешт категорически не поддерживает транспортировку вооружений на украинскую территорию. При этом 3 июня дипломатам удалось договориться о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Это достижение позволило снять возражения против старта переговоров о вступлении соседнего государства в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр исключил возможность отправки военных грузов Киеву. Ранее Анита Орбан отказалась от участия страны в европейском кредитовании Украины. До этого бывший премьер Венгрии Виктор Орбан назвал членство соседнего государства в Евросоюзе угрозой для экономики объединения.