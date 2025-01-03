Филиппо: Франция потратила миллионы евро на дезертировавшую бригаду ВСУ «Анна Киевская»

Tекст: Вера Басилая

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство подготовкой украинской бригады «Анны Киевской» на средства французских налогоплательщиков, передает ТАСС.

По его словам, около 1,7 тыс. военнослужащих этой бригады дезертировали, причем большинство из них сделали это еще до отправки на фронт.

«Это означает, что на бригаду, которой даже не существует, были потрачены бешеные деньги, принадлежащие гражданам Франции», – заявил Филиппо.

Он отметил, что единственной целью такой подготовки стала самореклама французских властей и киевского режима.

Филиппо также подчеркнул, что поддержка Украины в условиях сложной экономической ситуации во Франции является ошибочным решением.

«Стыд всем тем политикам, которые восхищались этим. В реальности это стало подпиткой войны и растратой денег французов», – добавил он.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что элитная украинская 155-я бригада имени Анны Киевской несет значительные потери и сталкивается с ростом дезертирства, что вызывает обеспокоенность военного руководства на Украине.

До этого сообщалось, что Франция завершила обучение и оснащение этой бригады на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование.

Военные эксперты оценили бригаду ВСУ «Анна Киевская», подготовленную Францией.



