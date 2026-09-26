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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    50 комментариев
    26 сентября 2026, 09:10 • Новости дня

    Российские FPV-дроны уничтожили украинский беспилотник воздушным тараном

    Расчеты группировки «Запад» сбили беспилотник ВСУ самолетного типа в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа, применив тактику воздушного тарана в небе над Донецкой Народной Республикой, сообщили в Минобороны.

    Бойцы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» успешно применили FPV-дроны для перехвата вражеского беспилотника, передает Минобороны.

    В районе Краснооскольского водохранилища в Донецкой Народной Республике расчеты осуществили воздушный таран аппарата Вооруженных сил Украины самолетного типа. В результате точного удара беспилотник противника был полностью уничтожен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили украинские роботизированные комплексы на краснолиманском направлении.

    Бойцы группировки «Север» сбили более 20 вражеских беспилотников методом воздушного тарана.

    Специалисты центра «Рубикон» применили аналогичную тактику для перехвата дронов-камикадзе FP-2.

    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    25 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, сообщили в Минобороны.

    Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

    Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.

    Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

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    25 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшую неделю продвинулись на всех направлениях, освободив 13 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    На прошедшей неделе взяты под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения были пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 250 боевиков, семь бронемашин, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 бронемашины, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.

    Также в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В течение недели в результате наступления подразделений группировки «Центр» освобождены Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии, все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    С начала окружения в Доброполье было уничтожено свыше 170 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 бронемашины, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении за указанный период составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, из них пять американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки на прошлой неделе улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1340 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 10 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленую Диброву и Светлую Долину в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Были уничтожены до 300 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    А до этого они освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 15:43 • Новости дня
    Киевский комплекс «Парковый» остановил работу после повреждения дата-центра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве приостановил работу выставочный комплекс «Парковый» после повреждения крупного дата-центра на его территории.

    Выставочный комплекс «Парковый» в столице Украины, на территории которого был поврежден крупный дата-центр, приостановил работу, передает ТАСС. «Комплекс временно приостанавливает работу», – говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября Министерство обороны России сообщило о поражении киевского телекоммуникационного центра «Парковый» на территории одноименного выставочного комплекса.

    Из-за повреждений инфраструктуры дата-центров в украинской столице возникли сбои в работе интернета. А накануне российские военные уничтожили столичные центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС».

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    25 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    В Госдуме предрекли провал наступления ВСУ под Красным Лиманом

    Депутат Колесник: ВС России остановят наступление ВСУ на Лиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия остановит наступление ВСУ на Лиманском направлении в ДНР, используя артиллерию, авиацию и беспилотники для выжигания позиций противника, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми ресурсами для остановки наступления украинской армии на Лиманском направлении и взятия противника в огневой мешок, передает «Газета.Ru». Для отражения атак будут активно применяться артиллерия, авиация и беспилотники.

    «Наша задача – сломать их наступательный порыв, перейти к своему наступлению. Идут жесткие встречные бои. Здесь борьба не только оружия. Борьба воль идет», – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Парламентарий призвал не поддаваться панике, которую пытаются разгонять некоторые блогеры и журналисты. Главная цель сейчас – не позволить украинским подразделениям закрепиться на реке Жеребец, добавил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков украинских формирований в Красном Лимане.

    Позже российские войска поразили позиции подразделений противника за пределами этого населенного пункта.

    В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил о прекращении организованного сопротивления ВСУ на территории города.

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    25 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Ульяновск подростка выписали из больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотников на Ульяновск 14-летний подросток выписан из больницы, тогда как 17-летняя девушка все еще находится под наблюдением врачей, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

    Русских сообщил о состоянии пострадавших при атаке беспилотников на регион. «Мальчик 14 лет получил необходимую помощь в стационаре и отпущен домой. Врачи будут наблюдать за его состоянием амбулаторно. 17-летняя девушка продолжает получать медицинскую помощь в областной больнице», – рассказал глава региона в своем видеообращении в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе утреннего налета украинских беспилотников на Ульяновск пострадали двое подростков. Всего после падения обломков дронов врачи госпитализировали четырех местных жителей.

    Также из-за массированного удара повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Ночной налет ВСУ обернулся повреждением 17 автомобилей в Воронеже

    Минимум 17 автомобилей получили повреждения в Воронеже после атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум 17 автомобилей оказались повреждены в Воронеже в результате ночной атаки со стороны ВСУ, сообщил глава города Сергей Петрин.

    «На данный момент известно о 17 поврежденных автомобилях», – сообщил глава города Сергей Петрин в Mах.

    В настоящее время специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций и замерам оконных блоков для последующей замены остекления. Кроме того, рабочие оперативно закрывают тепловой контур в пострадавших помещениях.

    Работа по оценке нанесенного ущерба и осмотр объектов продолжаются, ведется прием заявок от местных жителей. Ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна. Обломками также повреждены несколько нежилых и производственных зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночном налете беспилотников на Воронеж пострадали 13 человек.

    В январе текущего года глава города Сергей Петрин сообщил о повреждении более 40 домов из-за массированного удара БПЛА.

    Летом прошлого года в ходе атаки дронов ранения получили 16 мирных жителей.

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    25 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады алкопроизводителя Aznauri в Одесской области

    ВС России уничтожили склады Aznauri в Одесской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные уничтожили в Одесской области основной распределительный центр производителя алкогольных напитков Aznauri, сообщил в Max-канале военный эксперт Борис Рожин.

    «В результате попадания и масштабного пожара уничтожено около 8 тыс. кв. м складских помещений и значительный объем готовой продукции. Пьянству бой!», – написал Рожин, приложив фото выгоревшего помещения склада.

    Украинские СМИ наперебой сообщают, что 22 сентября был уничтожен главный распределительный центр производителя алкогольных напитков Aznauri в Одесской области.

    Удар и масштабный пожар привели к тому, что полностью сгорели складские помещения площадью около 8 тыс. кв. м и значительная часть готовой продукции, сказано в сообщении ua.news. Пострадавших не было.

    Кроме того, российские военные полностью уничтожили киевский склад сети ресторанов японской кухни «Сушия» с товарными запасами и упаковкой, сообщил портал РБК-Украина.

    «ВС РФ уничтожили склады ресторанной сети «Сушия», – написал Рожин в Max и добавил фото догорающего склада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов. ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве, а также за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов.


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    26 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве

    Российские войска поразили инфраструктуру связи и порты на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники нанесли ночные удары по логистическим центрам, портам и инфраструктуре связи на Украине, включая киевский центр поддержки спутниковой системы Starlink, сообщило Минобороны России.

    Российские войска продолжили ночные атаки беспилотниками по портовой, транспортной и логистической инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны. Целями стали объекты, обеспечивающие деятельность украинской армии.

    В Киеве был поражен центр обработки данных «Космонова». Этот объект поддерживал работу мобильного интернета и систем спутниковой связи Starlink для нужд вооруженных сил.

    В Одессе и Одесской области удары пришлись по портовому пункту в Вилково, через который поставлялось европейское оружие. Также поражен автомобильный мост в Маяках и логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз с военным снаряжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 сентября российские военные поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе. Днем ранее армия России уничтожила склад военной продукции в Киевской области. До этого Министерство обороны отчиталось о ночных ударах беспилотниками по украинским портам.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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