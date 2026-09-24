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Российские военные сожгли дронами наземных роботов ВСУ под Красным Лиманом
Операторы FPV-дронов уничтожили роботов ВСУ на краснолиманском направлении
Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили украинские наземные роботизированные комплексы (НРТК) и БПЛА на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают планомерно уничтожать технику и личный состав противника в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС.
«На кадрах объективного контроля – прямые попадания ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» и уничтожение наземных роботизированных комплексов боевиков ВСУ, с помощью которых противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции, а также вражеские беспилотники тараном в воздухе», – сообщили в Минобороны России.
Регулярно применяя ударные дроны по технике украинских формирований, российские операторы существенно ослабляют противника. Это обеспечивает успешное продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на указанном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября операторы беспилотников группировки «Запад» поразили натовский бронетранспортер Boxer и роботизированные системы противника на краснолиманском направлении. В середине месяца расчеты БПЛА группировки «Север» уничтожили два десятка наземных роботов-снабженцев ВСУ. Днем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» ликвидировали десять логистических роботов украинских войск возле Краматорска.